الدعم الاستثنائي للبطاقات التموينية فِيْ مصر.. هذه هِيْ الفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من المصريين عَنّْ تفاصيل زيادة الإمدادات بعد إعلان الرئيس المصري عَنّْ زيادة استثنائية فِيْ البطاقات التموينية تصل إلَّى نحو 300 جنيه.

بدأ المواطنون المصريون الذين يستحقون دعمًا استثنائيًا أو “زيادة العرض” على البطاقات التموينية، اعتبارًا من الخميس 1 سبتمبر، صرف مبالغ تتراوح ما بين 100 إلَّى 300 جنيه كدعم إضافِيْ من الدولة لمدة 6 أشهر، بعد الاطلاع على البيانات، من خلال منافذ إمداد تصل إلَّى 40 ألف منفذ فِيْ جميع أنحاء المحافظات المصرية.

300 جنيه

ووجهت وزارة التموين رسالة تتضمن إضافة قيمة الدعم الاستثنائي “زيادة العرض” للبطاقات التموينية التي تتراوح قيمتها بين 100 و 300 جنيه لمدة 6 أشهر، والتي تظهر أيضًا فِيْ ازدهار صرف الخبز. ابتداء من أمس الخميس.

الفئات المؤهلة

استهدفت الحكومة المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعمًا استثنائيًا لـ “زيادة العرض” لعدة فئات مستحقة، بما فِيْ ذلك الأسر الأكثر ضعفًا وفقًا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي، والعاملين غير النظاميين. أصحاب معاش التضامن والكرامة، أصحاب الأمراض المزمنة، الأرامل والمطلقات بلا عمل، معيل أو معاش. وإلا فإنه لا يستحق.

بعد تكليف الرئيس السيسي بالحزمة الاجتماعية الإضافِيْة “زيادة العرض”، تمت إضافة 100 جنيه إلَّى بطاقة التوريد التي يتم تسجيل عائلة واحدة عليها، و 200 جنيه للبطاقة التي تشمل عائلتين أو ثلاث، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث عائلات ستضاف 300 جنيه عليهم.

بعد أن خصص الرئيس المصري حزمة الحماية الاجتماعية والتي تضمنت دعما استثنائيا للبطاقات التموينية “زيادة العرض”، تمت ة قواعد البيانات المتكاملة مع هِيْئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي، والفئات الأكثر احتياجاً والمستفِيْدين من البطاقة التموينية. تم التحديد.

7.7 مليون بطاقة

تم الإعلان عَنّْ عدد البطاقات المؤهلة للدعم الاستثنائي “زيادة العرض” والبالغة 7.7 مليون بطاقة منها بطاقات تشمل عائلتين أو ثلاث عائلات فِيْصل والبالغ عددها 332.328 بطاقة.

وبعد فرز البطاقات وصل عدد البطاقات التي تضمنت “زيادة العرض” إلَّى أكثر من 926 أسرة بإجمالي أكثر من 37 مليون مستفِيْد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهرياً.

وبصفة عامة يستفِيْد 64 مليون مواطن بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريًا، وبذلك يكون هناك نحو مليار جنيه بزيادة حوالي 50 بالمائة عَنّْ إجمالي التكلفة.

يشار إلَّى أن وزارة التموين أعلنت عَنّْ زيادة بعض السلع المدرجة فِيْ قائمة التبادل، كَمْا تم زيادة بعض القيود على كَمْيات السلع المدرجة فِيْ القائمة.

قال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، فِيْ تصريحات تليفزيونية، إنه تم اليوم الخميس إطلاق أولى إجراءات الحزمة الاقتصادية الإضافِيْة لصرف دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه للأسر المحتاجة على البطاقة التموينية لرفع الأعباء على المواطنين.

وأضاف أنه تم صرف 300 جنيه إجمالاً كدعم إضافِيْ لتوزيع السلع الغذائية، ووجهت بأن يكون الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، بما فِيْ ذلك المستحقين للتضامن والكرامة، وذوي الرواتب البسيطة. وأرامل ومطلقات ومعيلات بإجمالي 9.1 مليون أسرة تضم 37 مليون فرد على مستوى المحافظة. .

زادت قائمة السلع الغذائية إلَّى 30 سلعة مدعومة بدلاً من 25 سلعة، بعد أن أدرجت وزارة التموين 5 سلع غذائية فِيْ القائمة لتوفِيْر أكبر عدد من السلع للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم التمويني، حيث تم إضافة سلع “كلاهما”. الدقيق، بكلا النوعين من العبوات، الورق والبلاستيك، المربى، التونة، والطحينة “.

وقررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري صرفها لحاملي البطاقات اعتباراً من الخميس.

وأسعارها كالتالي

– كيس كابتشينو أنواع 18 جرام بسعر 3 جنيهات

علبة 8 مكعبات مرق دجاج 3 جنيه

– سائل جلي 80 جرام بسعر 2 جنية

– كيس الطحينة البيضاء 28 جرام بسعر 2 جنيه

– 40 جرام من الحلاوة الطحينية العادية مقابل 2 جنيه

– كيس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه

– درج علب الثقاب 120 عود بحاله واحده