الدعم الريفي للنساء1444… إليكم كافة الشروط وخطوات التسجيل تفصيليا ،قدمت وزارة البيئة السعودية الخدمة الخاصة بالنساء للدعم الريفي وذلك بهدف تقليل من نسبة البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد ،بالإضافة الى أن الخدمة قدمت وبشكل مباشر الى الأسر الفقيرة وصغار المزارعين بهدف الحفاظ على البيئة وتشجيع المنتجات الوطنية في البلاد عبر مجال الزراعة.

شروط حصول المرأة على الدعم الريفي 1444

حددت الحكومة السَعُودِيْة ممثلة بوزارة البيئة مجموعة من الشُروطْ التي يجب على المرأة استيفاؤها لتلقي الدعم الريفِيْ 1444، وهِيْ كالتالي:

مسجل الدعم الريفِيْ مواطن سعودي.

يجب ألا يستفِيْد متلقي الدعم الريفِيْ من أحد برامج الدعم السَعُودِيْة الأخرى.

يجب أن يكون للمرأة المستفِيْدة من الدعم الريفِيْ أيضًا حساب مصرفِيْ نشط وصالح حتى يتم إيداع مبلغ الدعم الشهري فِيْه.

كَمْا يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم الريفِيْ عن 21 عامًا.

أن يكون لدى المستفِيْد من المساعدة بطاقة تنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون لدى المستفِيْدة وظيفة تتقاضى عنها راتبًا، سواء فِيْ القطاع الخاص أو الحكومي فِيْ المملكة.

إجراءات تسجيل المرأة في الدعم الريفي 1444

يمكن لأي امرأة تستوفِيْ شُروطْ الدعم الريفِيْ التقدم بطلب للحصول على الدعم من خلال منصة Reef عبر الإنترنت، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول فِيْ منصة ريف.

ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”، ثم “حساب جديد”.

بعد ذلك، يجب إدخال جميع البيانات اللازمة فِيْ الحقول المخصصة، بما فِيْ ذلك رقم الهاتف المحمول ورقم التعريف ورمز الوصول.

تحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها وراجعها، ثم قم بتأكيد إنشاء الحساب الجديد.

بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الحساب الجديد الذي أنشأته ثم اختيار “الدعم الريفِيْ للمرأة”.

إدخال البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى تحميل المستندات اللازمة على المنصة مع التطبيق.

انقر فوق تشغيل”.

بعد ة الطلب المقدم، سيتم الرد على مقدم الطلب برسالة نصية عبر هاتفه المحمول، لإبلاغه بقبول طلبه أو رفضه، وفِيْ حالة الرفض يتم توضيح الأسباب.

إذا تم قبول الطلب، ستتمكن المرأة من الحصول على قيمة الدعم، فِيْ التاريخ الشهري المحدد، من خلال حسابها المصرفِيْ.

الدعم الريفي للنساء1444

الدعم الريفِيْ هُو منصة سعودية ومبادرة جيدة تم إطلاقها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 2012 م ،تهدف منصة الدعم الريفِيْ إلى تحسين الإنتاج ومساعدة الأسر فِيْ الصناعة أو الزراعة أو أي تجارة مميزة لزيادة الإنتاج ،تساعد المنصة العامل فِيْ زراعة وإنتاج الفاكهة والخضروات بشكل صحيح لزيادة دخله وتحسين الإنتاج ،الدعم الريفِيْ للمواطن يتم بالمال والتدريب لتنمية النمو الاقتصادي للبلد كله.

الدعم الريفي للنساء1444… إليكم كافة الشروط وخطوات التسجيل تفصيليا كما أتاحت الوزارة خدمات إلكترونية خاصة بها لتسجيل النساء وإرفاق المستندات المطلوبة بالإضافة الى مطابقة للشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من الخدمة كذلك التواصل المستمر مع الموظفين.