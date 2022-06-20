الدعم الريفي ٢٠٢٢ “reef.gov.sa” وزارة البيئة والزراعة السعودية توضح الشروط وطريقة التسجيل

دعم ريف 2022 المملكة العربية السعودية 1443 من الأشياء التي يتم البحث عنها خلال هذا الوقت ، حيث أعلنت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل ، ووفرت منصة إلكترونية للجميع للتقدم بكل سهولة. والجدير بالذكر أن هذا الدعم يقدم للمزارعين ، والعاملين في مجال الزراعة ، والعسل. حددت الوزارة عددًا من الشروط المهمة التي يجب على العمال الريفيين معرفتها ، ولمعرفة كل التفاصيل ، اتبع المقال.

شروط الدعم الريفي 1443

حددت وزارة البيئة والزراعة في المملكة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم ، ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة حركة سارية المفعول.

عدم العمل في أي قطاع أو مؤسسة في المملكة سواء كانت حكومية أو خاصة.

أن يكون المتقدم حاضرًا ومقيمًا في ريف المملكة.

العمل في المهن الريفية.

أن يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة ولا يقل عن ذلك.

يشترط أن يكون لمقدم الطلب دخل بحد أقصى 6000 ريال سعودي ، ولا يزيد عن ذلك.

يجب ألا يكون المتقدم قد تقدم بطلب لأكثر من 3 برامج دعم.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفي نشط ونشط.

رابط لتقديم طلب للحصول على دعم Reef

دعم الريف من الأمور التي تهم شريحة مهمة من السعوديين ، حيث أنه يدعم المواطنين ، ويساعدهم على أن يكونوا منتجين بشكل كبير. وخصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا للتسجيل يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التوجه إليه واتباع عدد من الخطوات البسيطة للحصول على المساعدة المقدمة من الدولة السعودية.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي

يمكن للراغبين في الحصول على الدعم اتخاذ الخطوات التالية:

في البداية ارتباط البريد الإلكتروني الشعاب المرجانية من هنا.

في الصفحة الرئيسية ، انقر فوق تسجيل جديد.

ثم اختر القطاع الذي تعمل فيه من الأنشطة الريفية.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع عدد من البيانات التي يجب عليك إدخالها في المكان المناسب بدقة.

في النهاية اضغط على تقديم الطلب ، ثم انتظر حتى تستلم خطاب قبول الطلب ، وفي حالة القبول ستتلقى دعمًا ماليًا كل شهر.

أهلية البرنامج الريفي

قد يتم رفض طلبك بسبب عدم الأهلية ، ويمكنك تقديم اعتراض على ذلك باتباع ما يلي: