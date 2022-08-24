“الدعم السكني”.. السعودية تودع 868 مليون ريال فِيْ حسابات المستفِيْدين

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عَنّْ إيداع 868 مليون ريال فِيْ حسابات مستفِيْدي “سكني” لشهر أغسطس 2022.

أوضح الرئيس التنفِيْذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال، مخصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلَّى أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه فِيْ حسابات مستفِيْدي الإسكان منذ إعلان برنامج التحول فِيْ يونيو 2017 حتى أغسطس 2022 م. وبلغت نحو 40 مليار ريال.

وأضاف بن ماضي أن تنويع برامج الدعم الإسكاني ضمن المزيد من الحلول والخيارات. يأتي تأكيداً على حرص الصندوق العقاري على مواكبة أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة الملكية إلَّى 70٪ وتقديم حلول الإسكان والتمويل، من خلال البناء. الأنظمة والتشريعات الداعمة، وتمكين المستفِيْدين من امتلاك المنزل الأول حسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يشار إلَّى أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات مختلفة، منها 4 منتجات قروض عقارية مدعومة، و 5 باقات دعم سكني، عبر أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلَّى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمة الذاتية فِيْ فروع الصندوق على مدار الساعة. تستجيب قنوات التواصل الاجتماعي الموحدة لاستفسارات المستفِيْدين وأسئلتهم حول “القرض المدعوم” وحزم الدعم الإسكاني.

يستهدف برنامج دعم الإسكان عددًا كبيرًا جدًا من العائلات السعودية الأكثر احتجاجًا.

تعد برامج الدعم السكني من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حيث يقدم البرنامج العديد من الخدمات مثل توفِيْر وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون منزلًا، والتمويل. العقارات السكنية، وتقديم الدعم المالي الذي يصرف شهريًا للأسر المحتاجة. تاريخ الصرف يبدأ المستفِيْدون كل شهر بالبحث عَنّْ تاريخ صرف الدعم.

شروط التسجيل فِيْ برنامج الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يلتزم بها طالب الدعم. الشروط هِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأبوين سعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عَنّْ 25 عامًا.

مقدم الطلب أو الأسرة المقيمة بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السعودية لمدة أقصاها 90 يومًا الأخيرة من تقديم الطلب.

يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى مساعدة دعم الإسكان سابقًا.

ألا يكون لمقدم الطلب أصول مالية أو ممتلكات ثمينة مسجلة باسمه.

المستندات المطلوبة للتسجيل مطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة فِيْ التقديم.