الدعم السكني بالسَعُودِيْة وإضافة 5 باقات دعم غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال

يقدم دعم الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 5 باقات جديدة إضافِيْة مع دعم مالي اختياري غير قابل للاسترداد بقيمة 100،000 ريال ؛ ولتسهِيْل الأمر على المواطنين السعوديين الذين يستفِيْدون من امتلاك منزلهم الأول فِيْ اختيار المنزل الذي يلبي تطلعاتهم السكنية، يمكنهم الاستفادة من هذه الباقات من خلال الاختيار من بين الخيارات المتاحة عبر الويب. سكني وحدات بناء إلكترونية، قائمة بذاتها، مسبقة الصنع أو قيد الإنشاء مع دعم عيني أو منتج أرض وقرض.

عقب إطلاق وزارة الإسكان برنامج الدعم الإسكاني فِيْ عام 2017 لخدمة 280 ألف مواطن سعودي، سارع الكثير من الناس إلى الإنترنت لطلب هذه الخدمة والاستفادة منها فِيْ حال استيفاء الشُروطْ المعتمدة من وزارة الإسكان السَعُودِيْة. التقى.

الفئات المؤهلة للحصول على الدعم السكني السعودي وشُروطْ استحقاقها وتاريخ نزولها.

دعم الإسكان فِيْ السَعُودِيْة وإطلاق خمس باقات اختيارية جديدة 1443 هـ

وافق برنامج دعم الإسكان السعودي على إطلاق 5 باقات اختيارية جديدة بقيمة 100،000 ريال، ليتمكن المواطنون السعوديون المستفِيْدون من الدعم من اختيار الباقة المناسبة لهم، وهذه الباقات غير قابلة للاسترداد ويتم استلامها بعد توقيع عقد التمويل، و خمس حزم تمت إضافتها هِيْ كَمْا يلي

عرضت حزمة الدعم

حزمة الإيجار

حزمة الأثاث

حزمة البناء الذاتي

حزمة تجديد المنزل

يمكن للمستفِيْد أن يختار من بين الحَلْول والخيارات السكنية ما يناسب رغباته ويلبي احتياجاته، مما يسهل عليه شراء منزله الأول.# الحَلْول والمزيد من الخيارات pic.twitter.com/wdv0sh0hoV – برنامج الإسكان (SaudiHousing) 22 يونيو 2022

يمكن للراغبين فِيْ الاستفادة من هذه الباقات الذهاب إلى موقع الدعم واختيار الحزمة المناسبة لهم من خلال الخيارات المتاحة لهم.

كيفِيْة دخول الموقع للحصول على الحزم

وللتسهِيْل على المواطنين، قامت وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بإتاحة موقع إلكتروني خاص بالدعم الإسكاني، ليتمكن المستفِيْد من التسجيل والاستفادة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البرنامج، وذلك من خلال عدة خطوات، وهِيْ كالتالي

الدخول فِيْ موقع الكتروني من مسكني.

انقر فوق تسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة (رقم التعريف _ البريد الإلكتروني _ كلمة المرور _ رمز التحقق)

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

انقر فوق كلمة المنتجات واختر الحزمة المناسبة للاستفادة منها.

أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر إرسال للتفاعل مع المستفِيْد فِيْ حالة قبول الطلب.

رقم الدعم السكني للتواصل والاستفسارات

قدمت وزارة الإسكان السَعُودِيْة خدمة الاستجابة السريعة من خلال رقم الإسكان الموحد 199090 خدمة المواطنين السعوديين للتواصل والتشاور وتقديم الشكاوى خلال فترة العمل.