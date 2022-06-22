دعم الإسكان وكيفية الاستسلام إلكترونياً يبحث الكثير من الناس عن إجابة لهذا السؤال ، وقد أطلق برنامج وزارة الإسكان السعودية خدمة جديدة تجعل المستفيدين من البرنامج قادرين على التنازل عن النفقة بين الزوجين ، والباقي من الخطوات يتم إتمامها إلكترونياً ، وهذا يحقق المنفعة لمن تم التنازل عنه ، والحصول على جميع الحلول الإسكانية ، والاستفادة من خيارات التمويل المقدمة من خلال البرنامج ، والتي تسهل الإجراءات على المواطنين ، وتوفر لهم السكن المناسب.

كيفية التنازل عن دعم الإسكان عبر الإنترنت

يتيح تطبيق سكني للمستفيدين التنازل عن حقهم في الدعم السكني بين الزوجين من خلال الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى تطبيق سكني على الهاتف.

ثم تأكد من أنك مستفيد من الدعم.

ثم توافق على إقرار التنازل.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول.

في النهاية ، ستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التنازل عن الأهلية للدعم.

الشروط المطلوبة للتنازل عن دعم السكن

أطلق برنامج سكني خدمة جديدة يمكنك من خلالها التنازل عن استحقاق الدعم ، من خلال تطبيق سكني الذي يمكنك تحميله على الأجهزة الذكية بكل سهولة:

يكون التنازل بين الزوجين فقط في حالة استحقاق الإعالة.

الخدمة غير متاحة للتنازل عن الدعم ، في حالة وجود عقد أو حجز بموجب إجراء ، أو طلب مادي.

بعد إجراء التنازل ، لا يمكن التراجع عن التنازل.

يجب التأكد من صحة البيانات عند التسجيل حتى يمكن تنفيذ الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وأكد برنامج “سكني” أن هذه الخطوات هي للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

الشروط الرئيسية للحصول على الدعم

يمكنك التعرف على الشروط الأساسية لاستحقاق الدعم ، وهي كالتالي:

أن يكون المستفيد مستوفياً لشرط الأسرة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

ليس لديه منزل مناسب.

أن يكون المتقدم للحصول على جنسيته سعودي.

حمل تطبيق سكني على الهواتف الذكية

توفر وزارة الإسكان السعودية العديد من الطرق للاستفادة من خدمات برنامج سكني ومنها التطبيق الذي يمكن تحميله على هاتفك. يوجد في هذا التطبيق العديد من الخدمات بطريقة سهلة وإجراءات مبسطة ، حيث يمكنك الحصول على سكن مناسب بسعر جيد ، وكذلك إمكانية التقسيط بدون فوائد. الوزارة لدعم المواطنين في شراء الأراضي ، يتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان ، ويمكن تحميل التطبيق على هواتف أندرويد من جوجل بلاي.