الدعم المادي في بثوث التيك توك أحد طرق التسول

وأكد المحامي بندر المغامس أن الدعم المادي في بث “تيك توك” يعرف في النظام بالتسول ويعاقب عليه القانون.

فيديو | بندر المغامس القانونية #عرض يعتبر الدعم المالي في برامج “تيك توك” “تسولاً” في النظام، يقره القانون#عرض pic.twitter.com/TLxnywnTl9

– المونيتور (alraasd) 14 أغسطس 2022

عدم قبول الدعم المالي

وقال المغامس في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” عدم جواز تقديم الدعم المادي للناس دون تعويض، موضحا أن نظام مكافحة التسول المنصوص عليه في المادة الأولى فقرة 5.

وأشار إلى أن الفقرة الخامسة تعرف المتسول وتثبت أنه لا يجوز للآخرين الحصول على المال بالمجان أو بمقابل في حد ذاته، نقدا أو عينا، بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاحترام يعاقب بـ القانون.

يؤثر Tik Tok على القراءة

وفي سياق آخر حذرت المديرة التنفيذية لجمعية شارك للأبحاث والدراسات د.