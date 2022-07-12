الدعيع يرد على النصر فِيْ أزمة “غرفة ملابس الهلال”

رد محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي، على أزمة “غرفة خلع الملابس” الخاصة بالزعيم، والتي أثارت الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

أثار النجم البرازيلي ميشال ديلجادو جدلا واسعا فِيْ الأوساط الرياضية السعودية فِيْ الساعات الماضية، عَنّْدما كشف أنه تعرض لـ “الإهانة” فِيْ غرفة خلع الملابس بنادي الهلال.

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وكشف ميشيل أن بعض نجوم الزعيم هتفوا، فِيْ غرفة خلع الملابس، واصفِيْن إياه بـ “المجنون”، بعد ضمه إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

استغلت جماهِيْر الفرق المنافسة، وخاصة النصر، أزمة النجم البرازيلي، “للتشكيك” فِيْ بيئة نادي الهلال.

الدعيع يرد على المتشككين فِيْ محيط نادي الهلال

رفض الدعيع، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، التشكيك فِيْ بيئة نادي الهلال الذي يسيطر على الألقاب المحلية والقارية.

وقال أسطورة الحارس السعودي “هذه البيئة .. حققت ثلاثية ذهبية فِيْ 2022-2022”. فِيْ إشارة إلَّى تتويج الهلال بلقب أبطال آسيا ودوري المحترفِيْن وكأس السوبر السعودي.

وأكد محمد الدعيع أن الحادث الذي تحدث عَنّْه ميشال دلغادو “فردي” ولا يمكن تعميمه على البيئة “الكاملة” لنادي الهلال.