الدفاع المدني ابقوا في مكان آمن عند سقوط الأمطار

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية تنبيهاً بشأن فترات هطول الأمطار في المملكة. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “أثناء المطر عليك البقاء في مكان آمن”.

و قبل؛ دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الحذر والحذر في مواجهة استمرار العواصف الكهربائية في أجزاء من المملكة.

وقالت الإدارة إن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. كما ستتأثر منطقة مكة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بالأمطار المعتدلة.

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بتوخي الحيطة والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.

مخاطر جسيمة

في سياق ذي صلة ؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها. بسبب المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها سلوك خطير يعرض حياتك للخطر، ويعتبر مخالفة مرورية”. ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

توقع الوقت

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، فإن احتمالية حدوث العواصف الرعدية ستكون متوسطة إلى قوية، مسببة تدفق الوادي والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق جازان. والباحة.

لا تزال فرصة حدوث سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة فوق أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة ناضجة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كذلك. كأجزاء من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 35 كم / ساعة في الجزء الشمالي وبسرعة من 25 إلى 50 كم / ساعة في الوسط و الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين في كلا الجزأين، وتكون حالة البحر خفيفة في الجزء الشمالي وموجات متوسطة إلى مموجة في الوسط. والأجزاء الجنوبية.