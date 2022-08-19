الدفاع المدني احذروا خطورة السباحة في مجاري السيول والمستنقعات

جددت المديرية العامة للحماية المدنية، التنبيه لخطر السباحة في السيول أو الوديان، خاصة في ظل حالة الأمطار في بعض المناطق.

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، لا تسبح في السيول والوديان ومستنقعات المياه”.

اتبع التنبيهات

من جهتها، قدمت بلدية المدينة المنورة إرشادات لإدارة العواصف والأمطار، من أجل سلامة البالغين والأطفال.

وأوضحت البلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ضرورة متابعة إشعارات وتحذيرات الجهات المختصة، ومنع الأطفال من اللعب في مستجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الطاقة. الكهرباء، سواء كانت أعمدة إنارة. وكبائن. .

تجنب المرور عبر التيارات الفيضية

كما أشار إلى أهمية تجنب المرور أو الجلوس في التيارات الغزيرة مع ترك مساحة لمعدات ضخ المياه.

يمكن الإبلاغ عن تراكمات المياه عن طريق الاتصال برقم هاتف الطوارئ 940.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في توقعاته الجوية لهذا اليوم استمرار العواصف الرعدية المتوسطة إلى الشديدة. ويؤدي ذلك إلى هطول أمطار غزيرة وبَرَد مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

كما يُتوقع أن تكون الفرصة مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع انتشار تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من هاتين المنطقتين، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المحافظة الشرقية (الصحراء الشرقية). الربع الخالي). ) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر).

بينما يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.