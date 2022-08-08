الدفاع المدني توخوا الحذر من الأمطار والسيول حتى الجمعة

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الحذر والحذر في مواجهة استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

خريطة المطر

وقالت المديرية إن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية قد تؤدي إلى سيول غزيرة.

ابتعد عن الأماكن التي تتراكم فيها السيول

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.