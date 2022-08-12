الدفاع المدني حالة مطرية بدءًا من الغد.. توخوا الحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.

أمطار في مناطق مختلفة

وأوضحت المديرية أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية يمكن أن تتسبب في تدفقات غزيرة وأجزاء من الرياض والقصيم والشرقية. يمكن أن تتأثر المناطق بأمطار معتدلة في مجملها يمكن أن تصبح شديدة.

تجنب الأمطار الغزيرة

وطالبت الإدارة بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن السدود والأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي. من أجل سلامتك.