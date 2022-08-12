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الدفاع المدني حالة مطرية بدءًا من الغد.. توخوا الحذر

كتب newsaفي آخر تحديث

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.

أمطار في مناطق مختلفة

وأوضحت المديرية أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية يمكن أن تتسبب في تدفقات غزيرة وأجزاء من الرياض والقصيم والشرقية. يمكن أن تتأثر المناطق بأمطار معتدلة في مجملها يمكن أن تصبح شديدة.

تجنب الأمطار الغزيرة

وطالبت الإدارة بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن السدود والأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي. من أجل سلامتك.

الدفاع المدني: الوضع الممطر ابتداء من غد .. احذر - المواطن