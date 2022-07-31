الدفاع المدني لـ المواطنين ابتعدوا عن تجمعات المياه وبطون الأودية

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهاً بالإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة المواطنين.

تحذيرات السلامة أثناء المطر

وقالت الدفاع المدني في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن المناطق المنخفضة وبرك المياه والأودية”.

و قبل؛ وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني بالحذر والحذر في مواجهة توقعات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة.

كما حذرت من محاولة عبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها. لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على المواطنين.

ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب المرجانية أثناء تدفقها تتراوح من 5 إلى 10 آلاف ريال.

أمطار رعدية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى قوية، مما سيؤدي إلى تدفق الأودية والسيول المصحوبة برياح نشطة وزخات برد في مناطق نجران وعسير وجيزان.

فيما تستمر احتمالية ظهور سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من المناطق الشرقية والرياض والقصيم وكذلك أجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها أعلى مكة. منطقة.