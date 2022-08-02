الدفاع المدني يحذر أمطار وسيول بكل المناطق حتى الأحد المقبل

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

المناطق المتأثرة بالمناخ

وقالت المديرية، إن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية قد تتسبب في سيل السيول، ومناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل. تتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها.

كن حذرا

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.