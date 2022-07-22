الدفاع المدني يحذر الجميع أمطار على بعض المناطق.. تجنبوا مجاري السيول

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار العواصف في أجزاء من المملكة، اعتبارًا من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

وقالت الإدارة إن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. كما ستتأثر منطقة مكة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بالأمطار المعتدلة.

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.