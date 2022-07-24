الدفاع المدني يحذر بقايا الجمر في الغابات خطر

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من خطورة إشعال الحرائق بالحرارة وترك الجمر مشتعلا، مشيرة إلى أن ذلك من الأسباب الرئيسية لاندلاع حرائق الغابات.

تحذير من حرق المخلفات الزراعية

و قبل؛ جدد الدفاع المدني التحذير من مخاطر حرق المخلفات الزراعية بسبب الكوارث والحرائق التي يمكن أن تحدث في حالة تجاهل الإجراءات الوقائية.

وقال الدفاع المدني، إن حرق النفايات للتخلص منها دون اتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن يكون سبب اتساع وانتشار الحريق.

استخدام البنزين

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني سلسلة من النصائح حول السلامة في استخدام الغاز.

وأبرز في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر أهمية اختيار مكان آمن ومناسب لأسطوانة الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامتها.

ولفت إلى أهمية إطفاء مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ والفحص الدوري للموقد والأفران. ونصح الدفاع المدني بتركيب جهاز كشف تسرب الغاز.