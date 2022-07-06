الدفاع المدني يحذر من مخاطر الافتراش في المشاعر المقدسة

حذرت مديرية الدفاع المدني من خطورة النوم في شوارع وممرات المشاعر المقدسة.

# من أجل سلامتك تعرف على مخاطر الفراش. # سلام_آمن pic.twitter.com/fSozbpnlYT

– الدفاع المدني السعودي (SaudiDCD) 6 يوليو 2022

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه على تويتر، أن النوم يعيق عبور الحجاج ويؤثر على آليات النقل بالدفاع المدني.

كما نبهت رقم الطوارئ الموحد 911 في مكة المكرمة في حالة حدوث أي طارئ.

نصائح لمستخدمي قطار العواطف

سبق للدفاع المدني أن قدم عدة نصائح لمستخدمي قطار المشاعر، في رسم بياني على حسابه على موقع “تويتر”، يقول “من أجل سلامتك وأنت في قطار المشاعر”، عليك الالتزام بما يلي

تجنب الحشود

لا تحمل الأمتعة

الالتزام بالمواعيد النهائية للحملة

اتبع لافتات وتعليمات وتعليمات رجال الأمن.

اختتمت شركة السكك الحديدية السعودية بنجاح مراحل التشغيل التمهيدية لقطار المشاعر المقدسة قبيل التشغيل الفعلي لموسم حج عام 1444 هـ الذي سيبدأ الخميس المقبل (يوم التروية)، مع بدء نقل حجاج منى. لعرفات.

المحافظة على مشاعر القطار.

نفذت سار في الأشهر الأخيرة عمليات صيانة واختبار لضبط القطارات والمحطات، مطبقة أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة على الأماكن المقدسة، وهي ثلاثة في كل من عرفات ومزدلفة ومنى التي تصل محطاتها الأخيرة إلى الطابق الرابع من الجسر، وتم تنفيذ العمليات التحضيرية على مرحلتين، الأولى هي مرحلة التشغيل التمهيدي، حيث تم تجهيز القطارات وتشغيلها بطريقة محاكاة. أسلوب الحج في العمل لاختبار وتقييم الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.