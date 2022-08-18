الدفعات الأولى من الأسطول الجديد لـ”قطار الاتحاد” تصل الإمارات

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الإماراتية، عَنّْ وصول الدفعة الأولى من أسطول الاتحاد الجديد للقطارات.

ووصلت القاطرات والعربات من أسطول الشركة الجديد والمتطور إلَّى دولة الإمارات عبر مينائي “زايد” و “المصفح” اللتين ستعملان على كامل شبكة السكك الحديدية الإماراتية عَنّْد اكتمالها.

جاء هذا الإعلان خلال حفل كشف النقاب عَنّْ الأسطول الجديد الذي نظمته الشركة فِيْ مدينة المرفأ بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، بحضور شادي ملك، الرئيس التنفِيْذي لشركة الاتحاد للقطارات، إلَّى جانب مارتي هايكرافت، الرئيس والمدير التنفِيْذي لشركة Progress Rail.، وهنري بانج، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة C RRC CRRC فِيْ الشرق الأوسط، بالإضافة إلَّى عدد من المسؤولين.

أكبر نظام من نوعه للنقل البري

ويأتي هذا الإنجاز تماشيا مع مساعي الشركة لتحقيق أهداف “البرنامج الوطني للسكك الحديدية”، أكبر نظام من نوعه للنقل البري فِيْ دولة الإمارات، ويندرج تحت مظلة 50 مشروعا، أكبر حزمة استراتيجية وطنية. المشاريع التي تسعى لتأسيس مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة على مدى الخمسين سنة القادمة، حيث تهدف إلَّى رسم خارطة طريق جديدة فِيْ دولة الإمارات لنقل البضائع والركاب على متن القطارات، مما سيسهم فِيْ تطوير نظام النقل البري المستدام الذي يربط مختلف مدن الدولة عبر السكك الحديدية.

تأتي هذه الخطوة فِيْ إطار خطط الاتحاد للقطارات لتوسيع أسطول قطاراتها لخدمة الشبكة بالكامل عَنّْد اكتمالها، حيث زاد أسطول قاطرات الشركة إلَّى 45 قاطرة نقل ثقيل، أي ما يعادل 6 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 7 قاطرات. تقدم شركة Progress Rail، وهِيْ شركة تابعة لشركة Caterpillar بالولايات المتحدة وواحدة من أكبر الشركات المصنعة للقاطرات التي تعمل بالديزل والكهرباء فِيْ العالم، وتقوم بتصنيع وتوريد قاطرات الديزل الكهربائية الجديدة EMD SD70.

بينما زاد حجم أسطول الشركة من المركبات إلَّى أكثر من 1000 مركبة متعددة الاستخدامات، أي ما يعادل 3 أضعاف الأسطول الحالي البالغ 240 مركبة.

مجموعة CRRC الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة فِيْ تقديم حلول التنمية المستدامة لصناعة السكك الحديدية، تقوم بتصنيع وتوريد أسطول من المركبات الجديدة.

“قطار الاتحاد” يواصل إنجازاته

وفِيْ هذا الصدد، قال محمد المرزوقي، المدير التنفِيْذي لقطاع شؤون السكك الحديدية فِيْ الاتحاد للقطارات “إن وصول أسطول القاطرات والعربات الجديد إلَّى أراضي الدولة وفق الجدول الزمني المحدد يعكس حجم الإنجازات التي حققتها” يواصل مشروع الاتحاد للقطارات إنجازه فِيْما يتعلق بتطوير شبكة السكك الحديدية بالكامل. إن سكك حديد الإمارات الوطنية، التي ستساهم عَنّْد اكتمالها وتشغيلها بكامل طاقتها فِيْ تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه، لا سيما خلال الخمسين عامًا القادمة، من خلال توفِيْر خدمات شحن موثوقة وآمنة ونقل البضائع بكفاءة عالية على مستوى الإمارات وعلى مستوى المنطقة عَنّْد ربطها بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيعزز ذلك مكانة الإمارات كَمْركز عالمي وإقليمي للشحن والخدمات اللوجستية، حيث يأتي هذا الإنجاز فِيْ إطار استعدادات الشركة لتشغيل الشبكة وفق أعلى المعايير الدولية فِيْ المستقبل.

وأضاف المرزوقي حرصنا على جعل أسطول الشركة الجديد من أحدث الأسطول فِيْ المنطقة والعالم، من خلال توفِيْر أعلى معايير السلامة من حيث التصميم، وضمان أفضل المواصفات من حيث الاستدامة وحماية البيئة، دمج أحدث أنواع التكنولوجيا لتشغيل القطارات ومراقبة حركتها، بالإضافة إلَّى الراحة مع الطبيعة الجغرافِيْة والظروف المناخية المحلية فِيْ دولة الإمارات والمنطقة، وكذلك تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملاء الاتحاد للقطارات من الشركات الصناعية، شركات الشحن ومواد البناء والمحاجر وغيرها “.

قال مارتي هايكرافت، الرئيس والمدير التنفِيْذي لشركة Progress Rail “تعتبر قاطراتنا التي تعمل بالديزل والكهرباء EMD SD70 من أعلى المعايير الدولية، ويعد أسطول الاتحاد للقطارات الجديد مثالًا رائعًا على ما يتوقعه عملاؤنا من قاطراتنا المتطورة المصممة للعمل فِيْ الظروف المناخية القاسية.

المساهمة فِيْ تحقيق الحياد الكربوني

وقال بن كواك، مدير عام CRRC فِيْ الإمارات “يسعدنا التعاون مع الاتحاد للقطارات ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع سكة ​​حديد الاتحاد، للمساهمة فِيْ جهُود الشركة والدولة لتطوير المواطنة. شبكة السكك الحديدية، من خلال توفِيْر المشروع. بمركبات متعددة الوظائف بمواصفات ومعايير دولية لتقليل انبعاثات الكربون وتقديم خدمات آمنة ومستدامة وفعالة.

تم تصميم أسطول “قطار الاتحاد” خصيصًا لتحمل الطبيعة الجغرافِيْة والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة العالية فِيْ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات عالية من الأداء والكفاءة والاستدامة.

وسيسهم الأسطول فِيْ تعزيز نظام النقل واللوجستيات فِيْ الدولة وترسيخ مكانتها على الخريطة اللوجستية الإقليمية والعالمية، حيث سيزيد من قدرة شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات لتصل إلَّى أكثر من 60 مليون طن من البضائع سنويًا. سيساهم أسطول الشركة الجديد أيضًا فِيْ تقليل انبعاثات الكربون فِيْ البلاد، حيث تقل انبعاثات الكربون الناتجة عَنّْ النقل بالقطار بنسبة 70-80٪ عَنّْ انبعاثات الكربون الناتجة عَنّْ الشاحنات التي تنقل نفس الكَمْية.