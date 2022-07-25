“الدفعة الجديدة” مَوعِد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 moi.gov.eg

نتابع مَوعِد عرض الضباط المتخصصين فِيْ مدرسة شرطة 2022، إذ أعلن نائب وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد أمس قبل ساعات، قبول دفعة جديدة. بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وقد اطلعنا معكَمْ على تفاصيل القبول والتقديم لخريجي الثانوية الأزهرية الإعدادية والثانوية فِيْ مقال. تنسيق كلية الشرطة 2023فِيْ هذا المقال سنركز معكَمْ على شُروطْ الاختصاصات المختلفة لخريجي الجامعات، فتابعونا على اسم التعليم.

المسئولون المختصون بوزارة الداخلية

تم عقد المؤتمر، حيث تم الإعلان عن العديد من التفاصيل حول شُروطْ التقديم وكيفِيْة التقديم لأكاديمية الشرطة من خلال موقع وزارة الداخلية. وافق وزير الداخلية محمود توفِيْق على قبول دفعة جديدة، والدفعة الجديدة لهذا العام 2023 تشمل خريجي الثانوية العامة والأزهر من الذكور والإناث الحاصلين على درجتي البكالوريوس والبكالوريوس، وسنتابع معكَمْ الشُروطْ وكيفِيْة ذلك. يتقدم.

سنواصل معكَمْ أيها طلاب الجامعة الأعزاء الشُروطْ المطلوبة والاختبارات المقررة للمتقدمين وهذا لقبول رجال شرطة متخصصين فتابعونا.

شُروطْ قبول الضباط المختصين بكلية الشرطة 2023

وقد تم تحديد عدة شُروطْ، أعلنها نائب وزير الداخلية، رئيس كلية الشرطة، بخصوص شُروطْ القبول العامة. تختلف شُروطْ القبول للضباط المتخصصين عن شُروطْ القبول فِيْ الثانوية والأزهر والشهادات المعادلة لها. الشُروطْ كالتالي

يجب أن يكون الخريج حاصلًا على شهادة فِيْ القانون (بنات ورجال)، بحد أدنى من الدرجة العامة المقبولة، وخريج هذا العام أو العام الماضي من عام 2022 على أبعد تقدير.

أو حاصل على درجة البكالوريوس فِيْ التربية البدنية مع الحد الأدنى من المؤهلات المقبولة، وسوف يتخرج من عام 2022 أو 2022.

بالنسبة للشهادات الجامعية الأخرى، يتم قبول الدرجات التي تطلبها الوزارة فقط، وهذا بحد أدنى من المؤهل العام الجيد، من خريجي العام 2022 أو 2022.

يجب ألا يقل ارتفاع المتقدم عن 165 سم، كَمْا يجب ألا يقل ارتفاع المتقدم عن 160 سم.

اجتياز الفحص الطبي، والوزن يتناسب مع الطول، والحد الأقصى للوزن الصحيح هُو الارتفاع ناقص 90.

أي إذا كان طولك 170 سم، فإن أقصى وزنك هُو 80 كجم.

اجتياز اختبار الجسم والاختبار الرياضي.

بالطبع يجب أن يستوفِيْ المتقدم الشُروطْ العامة للتقدم إلى مدرسة الشرطة والمدارس العسكرية (الجنسية المصرية، حسن السيرة، الانضباط، إلخ).

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مَوعِد عرض الضباط المتخصصين على كلية الشرطة 2022

سنبلغك بالمَوعِد الذي ستكون فِيْه متاحًا للتقدم إلى الضباط المتخصصين، ويتم تسليم البيانات الأولية للطالب إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية قبل التوجه إلى مقر كلية الشرطة لاستلام الملف، و التواريخ كالتالي

تبدأ الطلبات المقدمة لخريجي كليات الحقوق الحاصلين على درجة البكالوريوس من 1 أغسطس حتى الخميس 18 أغسطس 2022.

ترسل الجامعات الأخرى عروضها التقديمية فِيْ الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2022.

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

سنتابع كيفِيْة تقديم بياناتك الأولية على موقع كلية الشرطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن التطبيق سيكون هذا العام عبر موقعها الإلكتروني لأول مرة، وهذا ما يمكنك القيام به من خلال هذه الخطوات

انتقل إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرَابِطْ moi.gov.eg .

. ثم انقر فوق مواقع إنفاذ القانون.

اضغط على أيقونة أكاديمية الشرطة.

فِيْ صفحة الأكاديمية، عندما تكون نافذة التطبيق مفتوحة، انقر عليها.

املأ جميع البيانات فِيْ النموذج.

ثم اطبع هذا النموذج بعد استكَمْاله واحتفظ به حتى تتم إزالة الملف.

ولا تنسى أخذ نصيحة المتقدمين السابقين لكلية الشرطة، وننصحك بالالتزام بالمواعيد التي تحددها الكلية وقت تقديم الطلب وعدم مخالفة القواعد، حيث نعلم أحد أهم الأسباب لقبول الضباط أم لا يرتبط إلى حد كبير بالانضباط.