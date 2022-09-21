من هي الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل السيرة الذاتية، تعتبر رائدة الاعمال المشهورة والبارزة السعودية الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل من اهم الشخصيات الناجحة في المملكة العربية السعودية والتي تقلدت العديد من المناصب البراقة خلال حياتها المهنية وتبلغ من العمر حوالي 62 عاماً وفي الساعات القليلة الماصية من يوم أمس الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 تم اصدار بيان رسمي بتعيين الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل عضو بشؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية لامتلاكها سمعة طيبة في السعودية.

سيرة الهام بنت منصور الدخيل الذاتية

إلهام الدخيل سيدة أعمال سعودية ولدت في أوائل الستينيات، ودرست علم الأحياء في جامعة سانت توماس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة الماجستير، وفي عام 1984 حصلت على درجة الماجستير في القيادة التربوية. والسياسة من نفس الجامعة، وكذلك حصلت على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وبعد عودتها للبلاد، شغلت منصب مدير معهد الإدارة العامة لفرع النساء عام 1989، وبعد ذلك بدأت في شغل مناصب كبيرة في المملكة العربية السعودية، ولجأت إلى تأسيس AMD Consulting في عام 2013 ؛ وهي أيضًا رئيسة شركة دار الكتاب.

الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل ويكيبيديا

بدءاً من الحديث عن الدكتورة إلهام الدخيل نقدم لكم المعلومات التالية عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم الهام بنت منصور الدخيل. اسم الأب منصور الدخيل. تاريخ الميلاد عام 1960 م. العمر 62 سنة. الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية. الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية. الجنسية سعودي الجنسية. العقيدة الدينية الإسلام. الطائفة أو المذهب من أهل السنة والجماعة. الوضع العائلي غير معروف. المؤهلات بكالوريوس في علم الأحياء، ماجستير في القيادة والسياسة التربوية، ودكتوراه. في إدارة الأعمال. اللغة الأم العربية – لهجة سعودية. لغات أخرى الإنجليزية. المهنة سيدة أعمال. سنوات العمل منذ عام 1989 حتى الآن.

عمر الدكتورة الهام الدخيل

أعلن مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء 20 سبتمبر، الموافقة على قرار تعيين الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل عضوا في مجلس شؤون الأسرة السعودي، لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال. المملكة العربية السعودية، وهذا واضح من المناصب التي شغلتها، وجاء توليها منصب عضو مجلس شؤون الأسرة بعد الخبرة التي تمتلكها في هذا المجال، فهي من الشخصيات المهتمة بشؤون الأسرة والتعليم. والأطفال والنساء وكبار السن.

قرار تعيين الدكتورة الهام الدخيل في مجلس شؤون الأسرة

تعتبر الدكتورة إلهام الدخيل شخصية ناجحة استطاعت أن تحظى بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات، ويتجلى ذلك في المناصب المهمة التي شغتها خلال مسيرتها المهنية، ومن أهم المناصب التي شغتها ما يلي

مدير معهد الإدارة العامة من 1989 حتى 1993 م. منصب رئيس مجلس إدارة شركة الرائدة والرئيس التنفيذي من 2008 حتى 2012 م. منصب رئيس مؤسسة أسرارى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة خمسة عشر عاما. مدير IMD Consulting منذ 2013 م. رئيس فريق عمل مستقبل العمل والتعليم من 2022. عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي من عام 2022.

مناصب الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل

لا يعرف عمر الدكتورة إلهام الدخيل، لكن يرجح أنها في الستينيات من عمرها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتورة إلهام الدخيل من الشخصيات النسائية المتميزة في المجتمع السعودي، حيث تمكنت منذ نشأتها من شغل مناصب مهمة في المملكة العربية السعودية وركزت على قضايا المرأة والتعليم وعملت أيضًا على إنشاء العديد من المؤسسات التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل.

الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل من الشخصيات الناجحة في المجتمع السعودية والتي شغلت الكثير من المناصب البارزة والمرموقة بالسعودية وكانت الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل تهتم بمشاكل وقضايا المرأة والتعليم في المملكة العربية السعودية وكانت بداية مسيرتها المهنية من عام 1989 الى يومنا هذا.