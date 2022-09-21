من هي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر الدكتورة هدى بنت محمد العميل من ابرز الشخصيات اللامعة والمشهورة والناجحة بالمملكة العربية السعودية والتي شغلت العديد من المناصب البارزة بالسعودية مما اكتسبت من خلالها قاعدة جماهيرية واسعة للغاية وتعمل حالياً أكاديمية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالسعودية وقدمت الكثير من الندوات واللقاءات الارشادية للمواطنين بالسعودية والتي تتمتع الدكتورة هدى بنت محمد العميل بسمعة طيبة بين الناس.

هدى بنت محمد العميل السيرة الذاتية

الدكتورة هدى بنت محمد العميل هي أكاديمية ورئيسة سابقة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أصولها في المملكة العربية السعودية. بدأت هذه المرأة العمل في المجال الأكاديمي بعد استكمال دراساتها العليا في منتصف الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية. تم مؤخراً تعيين مجلس إدارة هذه الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل كعضو في مجلس شؤون الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن.

الدكتورة هدى بنت محمد العميل ويكيبيديا

في ضوء ما سبق ذكره من معلومات عامة عن هدى العميل نقدم بياناتها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل هدى بنت محمد العميل . الاسم الانكليزي هدى بنت محمد العميل . مكان الميلاد المملكة العربية السعودية. تاريخ الميلاد يقدر في ستينيات القرن الماضي. العمر في السبعينيات من عمرها. مكان الإقامة تعيش في المملكة العربية السعودية. الديانة مسلم. العرق عربي. الجنسية سعودي الجنسية. اللغة الأم اللهجة العربية السعودية. لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية. المؤهلات دكتوراه في الفلسفة، ماجستير في التربية. ألما ماتر جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية / جامعة ويلز في بريطانيا. سنوات من النشاط بدأت العمل في السلك الأكاديمي منذ عام 2002 وما زلت حتى الآن.

مؤهلات هدى بنت محمد العميل

عملت الدكتورة هدى العميل في مجال دراستها لأكثر من عشرين عامًا، متنقلة بين المناصب الأكاديمية. فيما يلي نستعرض أهم مواقف هدى بنت محمد العامل.

وكيل كلية التربية بجامعة الملك سعود _ 2007 م. عميد قسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود _ 2005 م. أستاذ مساعد بقسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود. مستشار بوزارة التربية والتعليم – 2004 م. مشرف في برنامج التدريب الميداني بإدارة التربية والتعليم – 2002 م. عضو اللجنة النسائية الاستشارية للموهوبين – 2002 م. عضو لجنة اعداد برنامج الطفولة المبكرة_2002. عضوية الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جاستن”. مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن سابقاً. عضو مجلس شؤون الأسرة المختص بشؤون الطفل والمرأة والمسنين.

أبرز مناصب هدى بنت محمد العميل

تعتبر الدكتورة هدى العميل من أوائل النساء العاملات في المجال الأكاديمي وحاصلاتهن على أعلى الدرجات في كبرى الجامعات الأجنبية. فيما يلي مؤهلات هذه الأكاديمية الأكاديمية

وهي حاصلة على ماجستير في التربية والطفولة المبكرة من جامعة ميتشيغان. حاصلة على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. درجة الدكتوراه في الفلسفة التربوية للطفولة المبكرة، جامعة ويلز، المملكة المتحدة.

تعد الأكاديمية والبارزة الدكتورة هدى بنت محمد العميل من اهم وافضل الشخصيات اللامعة والناجحة بالمملكة العربية السعودية والتي تقلدت عدة مناصب مرموفة بالبلاد وكان ابرزها رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ويقدر عمرها في السبعينيات وحققت الكثير من الانجازات والنجاحات طوال مسيرتها المهنية.