الدكتور خالد غطاس الحياة لا تدور حول السعادة.. والخيال مضروب عَنّْد الناس

وقال الدكتور خالد غطاس فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إن حياة الإنسان لا تدور حول السعادة، بل حول المعَنّْى، مما يعزز الشعور بالسعادة فِيْما بعد.

وأكد غطاس أن السعي العشوائي للسعادة يؤثر على المفهُوم الأصلي للسعادة، مشيرًا إلَّى أن الأمر يحتاج إلَّى بعض التغيير والتبديل.

صرح الدكتور غطاس أنه يجب على الناس أن يؤمنوا ويتقبلوا عجزهم فِيْ أماكن معينة من حياتهم.

قال غطاس إنه ليس من السهل على الإنسان أن يفكر بإيجابية فِيْ ظل أزمة.

وعَنّْ الفكرة الأولى التي عبرت لسانه، قال إنها كانت من خلال حلقة بعَنّْوان “أفكار مفككة” نشرت على موقع يوتيوب، تحدث فِيْها عَنّْ شيء حدث له مع أحد المقربين منه، لأنه انكسر. عقله عَنّْ ذلك الشخص والحاضرين الذين عرفوا حَقيْقَة شيء عَنّْه لكنهم التزموا الصمت.

من هُو الدكتور خالد غطاس

نجح الطبيب اللبناني خالد غطاس فِيْ لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر عدة مقاطع فِيْديو تحدث فِيْها عَنّْ الحياة والرجل والحب.

تبادل رواد الإنترنت مقاطع للدكتور غطاس هنا وهناك، مؤكدين أن كلماته “خارجة عَنّْ المألوف” بشكل يمس الإنسان وطبيعته، بعيدًا عَنّْ النموذج والفلسفة.

يتبع الدكتور خالد نهجًا بسيطًا وغير معقد وقريبًا للإنسان ومشاعره وحياته الاجتماعية، وأمثلة بسيطة من الحياة اليومية، لإيصال رسالته بوضوح.

والجدير بالذكر أن الدكتور خالد لا يعتبر نفسه مدربًا للحياة أو السعادة، ولكن بصفته باحثًا، فهُو حاصل على درجة الدكتوراه فِيْ البيولوجيا الخلوية والجزيئية، كَمْا أنه مهتم بالشعر والكتابة والبشر.