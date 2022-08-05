الدكتور خالد غطاس لا مساحة للعلاقات فِيْ حياتي.. ولن أتزوج إلا بلحظة جنون

نجح الطبيب اللبناني خالد غطاس فِيْ لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر عدة مقاطع فِيْديو تحدث فِيْها عَنّْ الحياة والرجل والحب.

تبادل رواد الإنترنت مقاطع الدكتور غطاس هنا وهناك، مؤكدين أن كلماته “خارجة عَنّْ المألوف” بطريقة تمس الإنسان وطبيعته، بعيدًا عَنّْ النموذج والفلسفة.

يتبع الدكتور خالد نهجًا بسيطًا غير معقد، قريبًا من الشخص ومشاعره وحياته الاجتماعية، وأمثلة بسيطة من الحياة اليومية، لإيصال رسالته بوضوح.

فِيْ مقابلة مع العرب اليوم، قال الدكتور خالد إنه لا يصنف نفسه كَمْدرب للحياة أو السعادة، ولكن كباحث حاصل على دكتوراه فِيْ بيولوجيا الخلية والجزيئات، كَمْا أنه مهتم بالشعر والكتابة. والبشر.

بعد الاهتمام الكبير الذي أثاره الدكتور خالد غطاس على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، أجرى “العرب اليوم” مقابلة موسعة معه، مقسمة إلَّى عدة أجزاء، تحدث فِيْها عَنّْ مجال خبرته وعمله واهتماماته. وبعض جوانب حياته الخاصة، بالإضافة إلَّى رؤيته والرسالة النهائية التي يود أن يقدمها لأتباعه.

فِيْ الجزء الأول تحدث الدكتور خالد عَنّْ عمله ومنصبه، وعَنّْ هُواياته، حيث كشف لنا جزءًا من حياته العاطفِيْة.