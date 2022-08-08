الدكتور خالد غطاس هدفِيْ “تنقية المفاهِيْم”.. والمشكلة أن “الأنا” صارت ثقافة

وأوضح فِيْ الجزء الثاني من لقاء الدكتور خالد غطاس مع الفوشيه أن رسالته السامية من شبكات التواصل الاجتماعي وورش العمل هِيْ تنقية بعض المفاهِيْم التي أصبحت شائعة فِيْ قاموس الإنسان المعاصر.

وقال غطاس إن الرجل يحتاج الآن إلَّى حركة إصلاحية لأن “الأنا” أصبحت مهِيْمنة فِيْ حياته فِيْ الآونة الأخيرة.

وأشار الدكتور غطاس إلَّى أنه لا ينوي إخفاء واقعه وضعفه عَنّْ الناس، لذلك لا يستجمع طاقاته عَنّْدما يقرر تقديم ندوة أو مقابلة، بل يجمع أفكاره فقط لتقديم رسالته. الى الاخرين.

وأكد الطبيب، الذي تلقى مؤخرًا متابعة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخص اليوم يهرب إلَّى الأمام، لأنه لا يتمتع بلحظة نجاح، مما يؤثر سلبًا على حياته.

وشدد غطاس على أنه يروج للشخص “الطيب” الذي يتناغم مع كل مشاعره من القوة والحزن والشعور بالذنب والخطأ، وهُو الشخص الطبيعي.

يشار إلَّى أن الدكتور خالد غطاس، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه فِيْ الخلية والبيولوجيا الجزيئية، اكتسب شهرة فِيْ العالم العربي بعد مشاركة فِيْديوهاته التي تحدث فِيْها عَنّْ الحياة والعلاقات الإنسانية، وانتقد مدربي السعادة والحياة.