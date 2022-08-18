الدكتور خالد غطاس يبكي سعيد لأنني أدخلت الراحة لقلب امرأة تعذبت 48 عاما

وأكد الدكتور خالد غطاس أنه يتفاعل مع الرسائل التي يتلقاها من متابعيه على مواقع التواصل، مبينا أنها تؤثر عليه، خاصة إذا كانت من أشخاص مقربين منه.

تذكرت الدكتورة غطاس، خلال مقابلة حصرية مع “العرب اليوم”، أنها تلقت حديثاً كلام امرأة قالت “طوال 48 عاماً كنت منزعجة لأنني ضحيت. دعَنّْي أرى من يفعل الصواب. شيء إلَّى أي مدى “.

وأضاف “أنا سعيد لأنني استطعت أن أجلب الفرح إلَّى قلب إنسان عاش سنوات من العذاب وبفضل كلامي يشعر بالراحة ونسي ألمه”.

أوضح الدكتور غطاس أنه شخص ذو مناعة نفسية لأنه منسجم مع المادة التي يقدمها، وهذا ما يجعله غير متأثر بأي تعليقات سلبية قد يتلقاها، وعلق قائلاً “لا أحب فكرة وجهات النظر كثيرا. ولكن هذا لا يلغي احترامي الكامل للتعليقات وحقي فِيْ عدم الرد.

واعتبر أن الناس كالمرآة تنعكس فِيْها كل الأشياء الإيجابية التي يتم تقديمها بأسلوب منمق ومدروس، لذلك يصعب عليهم للغاية التجاوب مع الصالح بشكل سلبي وضار.

وأشار إلَّى أن العلم مادة أساسية تساعد على بلورة الفكر البشري وترتيبه، وهذا ما يجعله أداة تساعد على العيش بطريقة أكثر أمانًا وتفوقًا.

واختتم الدكتور خالد غطاس حديثه بالتأكيد على أن العلم يجب أن يتأصل فِيْ الأخلاق والحس الإنساني من أجل العيش فِيْ سلام وطمأنينة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور خالد غطاس، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه فِيْ الخلية والبيولوجيا الجزيئية، اكتسب شهرة فِيْ العالم العربي بعد مشاركة مقاطع الفِيْديو الخاصة به التي تناقش حياة الإنسان والعلاقات، وانتقاد مدربي السعادة واللياقة البدنية.