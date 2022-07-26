الدلكة المغربية للعرائس لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع والتصبغات من الجسم كله

تشتهر مراكز التجميل باستخدام جميع أنواع المساج، حيث أنها تستخدم تلك المساجات اللازمة لتفتيح الجسم، حيث لاحظنا أن العديد من الفتيات يعانين من مشاكل مختلفة فِيْ الجسم، لذلك تلجأ الفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تسمير الجسم إلى الذهاب إلى هؤلاء. المراكز التي تستخدم تلك المساجات التي تعمل على تبييض الجسم، ويعتبر من أفضل المساجات التي يتم وضعها على الجسم التدليك المغربي الذي يبيض الجسم ويتركه ناعم كالحرير وبأفضل طريقة ممكنة. مقشر بالزيت الطبيعي، مقشر بالزبادي الخميرة، ومقشرات أخرى مختلفة.
مقومات لعمل وصفة مساج مغربية لتنقية الجسم
- كَمْية كافِيْة من الشاي الأخضر تتكيف مع حجم الجسم.
- كَمْية كافِيْة من ماء الورد تتناسب مع كَمْية الشاي الأخضر.
- خمس ملاعق كبيرة سكر.
- خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو لترطيب الجسم.
طريقة عمل وصفة مساج مغربية لتنقية الجسم
- عليك أولاً أن تغسل جسمك جيدًا بالماء الدافئ حتى يصبح نظيفًا تمامًا.
- بعد غسل الجسم وتنظيفه، تعريض جسمك للبخار الذي يفتح مسام الجسم حتى نتمكن من تطهِيْر ذلك الجسم.
- بعد ذلك تحتاج إلى تحضير طبق ووضع كَمْية من الشاي الأخضر فِيْه وإضافة كَمْية من ماء الورد تتناسب مع كَمْية الشاي الأخضر وتتناسب مع حجم الجسم، وخلط الشاي الأخضر مع ماء الورد.
- بعد التقليب جيدًا، أضيفِيْ خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون، وأضيفِيْ خمس ملاعق كبيرة من السكر، وأضيفِيْ خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو وحركي هذه المكونات حتى تصبح سميكة.
- بعد ذلك، افركي الجسم جيدًا بهذه الوصفة حتى ينظف واتركيها على جسمك لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك الوقت افركي الجسم بهذا التدليك واغسلي الجسم جيداً بالماء البارد حتى يصبح الجسم نظيفاً تماماً.