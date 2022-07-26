الدلكة المغربية للعرائس لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع والتصبغات من الجسم كله

تشتهر مراكز التجميل باستخدام جميع أنواع المساج، حيث أنها تستخدم تلك المساجات اللازمة لتفتيح الجسم، حيث لاحظنا أن العديد من الفتيات يعانين من مشاكل مختلفة فِيْ الجسم، لذلك تلجأ الفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تسمير الجسم إلى الذهاب إلى هؤلاء. المراكز التي تستخدم تلك المساجات التي تعمل على تبييض الجسم، ويعتبر من أفضل المساجات التي يتم وضعها على الجسم التدليك المغربي الذي يبيض الجسم ويتركه ناعم كالحرير وبأفضل طريقة ممكنة. مقشر بالزيت الطبيعي، مقشر بالزبادي الخميرة، ومقشرات أخرى مختلفة.

مقومات لعمل وصفة مساج مغربية لتنقية الجسم

كَمْية كافِيْة من الشاي الأخضر تتكيف مع حجم الجسم.

كَمْية كافِيْة من ماء الورد تتناسب مع كَمْية الشاي الأخضر.

خمس ملاعق كبيرة سكر.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو لترطيب الجسم.

طريقة عمل وصفة مساج مغربية لتنقية الجسم