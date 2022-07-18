الدمام تستضيف المؤتمر السعودي البحري 2022 سبتمبر المقبل

تنعقد الدورة الثالثة للمؤتمر البحري السعودي 2022 فِيْ الدمام يومي 28 و 29 سبتمبر.

تنعقد النسخة الثالثة من المؤتمر، أحد أكثر الفعاليات البحرية تأثيراً فِيْ المملكة، والذي يجمع متخصصين فِيْ القطاع البحري واللوجستي، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وتحظى نسخة 2022 من المؤتمر، التي ينتظرها القطاع البحري العالمي، بدعم من كبرى الشركات الإقليمية والدولية، بما فِيْ ذلك الشركة السعودية الدولية للموانئ، و DB World، و ATCO، وغيرها.

دعم الاقتصاد السعودي

يشهد القطاع البحري السعودي طفرة كبيرة فِيْ الوقت الحاضر بفضل العديد من المشاريع الكبرى التي يجري تنفِيْذها فِيْ مجال البنية التحتية البرية والبحرية. تعتزم المملكة طرح 12 مناقِصَّة للاستثمار فِيْ تطوير موانئها خلال عام 2022 ضمن خطط الخصخصة فِيْ القطاع البحري فِيْ المملكة. فِيْ ظل هذه التطورات، سيسهم المؤتمر البحري السعودي فِيْ إبراز النجاحات التي حققها هذا القطاع.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية فِيْ مجموعة إنفورما ماركتس (الشركة المنظمة للمؤتمر) “إن المؤتمر البحري السعودي له أهمية استراتيجية فِيْ المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فِيْ تبادل الخبرات وتحديد فرص الاستثمار. جنرال لواء. إنها تلعب دورًا أساسيًا فِيْ دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز نموذج أعمالها الرائد “.

وأضاف مورلي “فِيْ النسخة الثانية من المؤتمر البحري السعودي 2022، شهدنا حضورًا لافتًا لما يقرب من 1000 مؤثر وصانع قرار فِيْ القطاع البحري، وفِيْ النسخة الحالية من هذا العام، نتطلع إلَّى زيادة كبيرة. فِيْ عدد المشاركين حيث يعود الحدث المنتظر مرة أخرى بعد فترة الوباء، ويوفر المؤتمر منصة رائعة للتواصل مع نخبة الخبراء والمتخصصين، حيث أن 30٪ من المشاركين فِيْ المؤتمر هم من الفئات القيادية و 49٪ من الفئات الإدارية، وبمشاركة أكثر من 30 دولة، ستتاح للشركات والمتخصصين الفرصة لاستكشاف العديد من الفرص للوصول إلَّى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، هدفنا هُو تسهِيْل التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسعى جاهدة لضمان النهُوض بالقطاع البحري “.

رؤى وأفكار لقطاعات الشحن

بالإضافة إلَّى توفِيْر منصة لتبادل المعرفة والخبرات، سيقدم المؤتمر أهم الرؤى والأفكار فِيْ قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية التي تشهد تطورات سريعة وتعد من أهم ركائز الاقتصاد، مما يمهد الطريق لتعزيز التنويع الاقتصادي للمملكة. بالإضافة إلَّى ذلك، سيوفر الحدث الذي يستمر يومين منصة للمناقشات المتخصصة والشاملة بين أصحاب المصلحة وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي. ومن بين الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها البنية التحتية البحرية والاستثمارات، واللوائح والقوانين المتعلقة بالاستدامة، والتطورات فِيْ القطاع البحري، وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ المملكة، والأتمتة والتقنيات الذكية، من بين موضوعات حيوية أخرى.