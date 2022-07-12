الدمام تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 45 درجة مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #يوم الثلاثاء 12/7/2022 # أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/oa9C2ZgqPI

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 12 يوليو 2022

وقال مركز الأرصاد في تقريره، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 45 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة عند 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، أن الدمام سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن بـ 44 درجة، والخرج والرياض ووادي الدواسر. وسجلت 43 درجة، وسجلت مكة المكرمة وبريدة ورفحاء 42 درجة.

درجات الحرارة الدنيا

ومن حيث الحد الأدنى لدرجات الحرارة، تصدرت الباحة قائمة درجات الحرارة الدنيا بـ 17 درجة مئوية، حيث سجلت أبها 19 درجة، وطريف والطائف 22، وحائل والقريات 23، وتبوك، وحائل والوجه 25، ورفحاء 26. فيما سجلت طريف وبريدة وعرعر ونجران وشرورة وينبع والقريات 27 درجة مئوية.

طقس اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وزخات برد فوق نجران وجازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وأجزاء منطقة الرياض الجنوبية (وادي الدواسر).

فيما لا تزال سحب عاصفة ممطرة مصحوبة بنشاط رياح غبار وترابية تصاعدية متوقعة في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور عوالق مغبرة وأتربة متصاعدة في أجزاء من شرق ووسط البلاد. المملكة.