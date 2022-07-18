الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 48 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن المملكة، حيث سجلت مدينة الدمام أعلى درجة حرارة 48 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة 19 درجة. درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي الدمام 48 درجة، ثم الأحساء 47 درجة، ثم حفر الباطن 46 درجة، والمدينة المنورة، والرياض، ووادي الدواسر. والخرج تسجل 45 درجة مئوية، وتسجيل مكة المكرمة وشرورة ورفحاء 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالتالي أبها والباحة 19 درجة، الطائف والقريات 22 درجة، الطائف 24 درجة، تبوك، حائل، الوجه ونجران 26 درجة.

الاثنين الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية وسحب ممطرة فوق مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. .

فيما تتواصل احتمالية ظهور السحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة فوق منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، إلا أن تأثير الغبار سيستمر في التأثير على أجزاء من المنطقتين الشرقية والجنوبية. الرياض.

وينشط الغبار والرياح السطحية المسببة للغبار على طول الساحل من الليث إلى جيزان.