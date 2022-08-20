الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ49 مئوية

استعرض المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم السبت 2022/2022 م

وبحسب الأرصاد، سجلت الدمام أعلى درجة حرارة اليوم عند 49 درجة مئوية، بينما سجلت الأحساء 48 درجة، وسجلت رفحاء والقيصومة ووادي الدواسر 46 درجة مئوية.

بدء موسم سهيل

كشف الباحث في مجال الطقس والمناخ الدكتور خالد الزقاق، أن اليوم السبت هو أول أيام موسم “سهيل”، حيث أنه الحد الفاصل بين الحر الشديد والحرارة المعتدلة، ومدته 52 يومًا.

مقسمة على 4 نجوم

وأضاف الزقاق، خلال عرض فقرته على قناة العربية، أن موسم سهيل ينقسم إلى أربع نجوم، أولها الحفلة لأنها تقع في نهاية الحرارة، والأخيرة. نقي. لأن كل الفصول الحارة تتركه، حيث تبدأ البيئة في التزيين.

وعن خصائصه أوضح أنه خلال موسم سهيل مع مرور الأيام يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، وفي نهايته يعيش المواطنون أجمل أيام السنة وأجملها واعتدالها. بما يسمى “الوسم”.

وأشار إلى أنه مع صعود سهيل يزدهر الناس والأشجار والماشية، وكأن سهيل يُرى في اتجاه الجنوب قبل شروق الشمس، والهواء والماء باردان نسبيًا، والماشية تمتنع عن شرب الماء ليلًا وتشعر بها. مريحة وتنتج الحليب.

تهب الرياح الجنوبية الرطبة، فتكسر حدة الرياح الحارة والسامة، فتتحول الأشجار إلى اللون الأخضر من الجهة الجنوبية، والليل طويل، ويقصر النهار، والظل كثيف.