الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، لبعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، سجلت مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة عند 46 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة عند 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الرئيسية

وكانت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم كالتالي الدمام، حفر الباطن، الأحساء 46 درجة، مكة المكرمة، الرياض، الخرج، رفحاء ووادي الدواسر 43، بريدة، عرعر، سكاكا وشرورة 42 درجة، المدينة المنورة.، الدوادمي، المجمعة 41، حائل والعلا 40، نجران وينبع 39، جدة وجازان 38، تبوك 37، الطائف 33، أبها 31، الباحة 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالتالي أبها 20 درجة مئوية، الباحة وقريات 22، طريف 23، تبوك 24، حائل، العلا، ينبع والطائف 26 درجة، بريدة، عرار، سكاكا ونجران 27 درجة. . مئوية، الرياض، حفر الباطن، بيشة، رفحاء 28، المدينة المنورة وجدة 30. مكة المكرمة، الدمام والأحساء 32، جازان 33.