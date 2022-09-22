الدنمارك أول دولة عضوة بالأمم المتحدة تقدم تعويضات عَنّْ التغير المناخي

تستعد الدنمارك لتحويل 13 مليون دولار كتعويض عَنّْ آثار تغير المناخ، لتكون أول دولة عضو فِيْ الأمم المتحدة تتبنى هذا القرار.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تدفع أي دولة متقدمة على الإطلاق تعويضات عَنّْ أضرار تغير المناخ للأمم المتحدة، ليتم تحويلها إلَّى الدول الفقيرة التي تعاني من هذه الآثار.

جاء الإعلان عَنّْ هذا التبرع خلال اجتماع عدد من السياسيين وقادة العالم فِيْ نيويورك لحضور الاجتماع العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة فرض ضريبة على استهلاك الشركات للوقود الأحفوري، والاستفادة من عائدات هذه الضرائب بمنحها للدول الفقيرة التي تحتاج إلَّى المساعدة اللازمة للخروج من الأزمات التي تتعرض لها بسبب لتأثيرات تغير المناخ.

وفِيْ بيان نقلته الصحيفة الأمريكية، قال وزير التنمية الدنماركي “فليمنج مولر”، إن زيارته لمنطقة الفِيْضانات فِيْ بنجلادش ألهمته لتوجيه بلاده لاتخاذ هذا القرار.

وقد تلقت لجنة الأمم المتحدة المعَنّْية بالخسائر والأضرار المبلغ الذي قدمته الدنمارك فِيْ شكل تبرعات.