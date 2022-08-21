خلطة طبيعية سحرية تخلصك من الدهُون المتراكَمْة علي البوتجاز ويرجع كأنة جديد وبخطوات بسيطة وغير مكلفة

خلطة طبيعية سحرية تخلصك من الدهُون المتراكَمْة على البوتجاز ويرجع كأنه جديد وبخطوات بسيطة وغير مكلفة، تحلم كل سيدة بأن يكون منزلها نظيف ومرتب وخاصة المطبخ، حيث تحلم كل فتاة بان يكون مطبخك خالي من الدهون والأوساخ وخاصة على البوتجاز الذي يعد من أكثر الأجهزة والذي يتعرض للاتساخ بشكل دائم حيث هناك العديد من الطرق للتخلص من الدهون المتراكَمْة علي البوتجاز ويرجع كأنه جديد وبخطوات بسيطة.

كيفِيْة تنظيف موقد الشحوم المتسخ جدًا

يسخن الفرن إلى درجة حرارة عالية.

ثم نضع قطع الليمون فِيْ وعاء متوسط ​​، ثم نضعها داخل الفرن لمدة ساعة تقريبًا، وعندما يسخن الموقد، نقوم بتنظيف الأجزاء الداخلية بقطعة قماش مبللة لإزالة الدهُون المتراكَمْة.

ثم نرش جميع أجزاء الفرن بصودا الخبز، ثم نضيف بعض الماء وعصير الليمون.

نغسل الموقد جيدًا للحصول على أفضل النتائج.

مزيج ملح الليمون مع الماء المغلي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

1 لتر من الماء المغلي.

1/2 كوب من سائل غسيل الأطباق.

طريقة التحضير

نخلط كَمْية ملح الليمون مع لتر من الماء المغلي، لأن الماء المغلي يذيب الدهُون المتراكَمْة فِيْ أقصر وقت ممكن.

بعد ذلك يُضاف سائل غسيل الأطباق ثم تُضاف كَمْية صودا الخبز.

يتم خلط جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض.

نضع الخليط على سطح الموقد ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم ننظفه بقطعة قماش أو قطعة من سلك الألمنيوم.

خليط الخل وصودا الخبز

المكونات

4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

1 كوب ونصف خل.

طريقة التحضير

فِيْ وعاء متوسط ​​، ضعي البيكنج صودا.

ثم تضاف كَمْية الخل.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

يوضع الخليط على سطح الموقد لمدة ربع ساعة.

أخيرًا، نغسل الموقد جيدًا بقطعة قماش مبللة.

تنظيف عيون الموقد

فِيْ البداية نضع عيون القدر فِيْ وعاء متوسط.

بعد ذلك، نضع كَمْية من صودا الخبز ولترًا من الماء المغلي.

اتركيه فِيْ هذا الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بتنظيفه جيدًا حتى نحصل على نتائج مرضية.

هناك الكثير من الخلطات السحرية الرائعة التي تخلصك من الدهُون المتراكَمْة علي البوتجاز بطريق سهلة جدة، ومن أبرز هذه الطرق الملح، لما له فوائد كبيرة جدا في تنظيف وازالة كافة الدهون لما يحتوي على مواد معدنية