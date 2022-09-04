الدوسري أساسيا.. دياز يفاجئ الفتح فِيْ تشكيل الهلال

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عَنّْ تشكيل الفريق الذي سيواجه الفتح، ظهر اليوم، “الأحد”.

وتقام مباراة الفتح والهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة “لموسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وجاء تشكيل الهلال فِيْ مباراة الفتح على النحو التالي

الحارس عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع ناصر الدوسري، علي البلحي، محمد الجفالي، سعود عبد الحميد.

نقطة الدعم Gustavo Cuéllar، Carrillo.

لاعب الوسط المهاجم سالم الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا.

قلب الهجوم لوتشيانو فِيْتو.

وتضم قائمة المناوبين “محمد العويس، وخليفة الدوسري، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالله عاطف، وماثيوز بيريرا، ومايكل ديلغادو، وعبدالله الحمدان، وأوديون إيغالو”.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق هدف واحد عَنّْ المتصدر الشباب.

فِيْ المقابل، يحتل الفاتح المركز السابع فِيْ الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بعد خسارته أمام التعاون بهدفِيْن نظيفِيْن، ثم الفوز على الباطن بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

اثنين الهلال اثنين اثنين 0 0 4 6 7 الفتح اثنين 1 0 1 3 3

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