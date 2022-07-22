الدوسري المبادئ السعودية لا تتغير.. لا أحد فوق القانون

وشدد الكاتب سلمان الدوسري على أن المبادئ السعودية لا تتغير، وفي المملكة لا أحد فوق القانون.

لن يعمل أي منصب أو جنسية

وتعليقا على إحالة مواطن إلى النيابة العامة لنقل وتسهيل دخول الصحفي غير المسلم إلى العاصمة المقدسة، أضاف الدوسري أنه في المملكة إذا أخطأ سيتحمل تبعاته. عمل. ولن يفيدك ذلك بسبب هويتك أو منصبك أو جنسيتك أو البلد الذي أنت منه.

وأضاف الكاتب ضربة كبيرة لمن ظن أنه طالما كان صحفيًا أمريكيًا فلن يحاسب كالعادة، لم تكن صفقة كبيرة لقوانين وأنظمة الدولة، وضربة أخرى ل كل من استغل تلك الحادثة للتحريض والتشويش، متأثرًا بمن خدعه وسير على خطاه.

تفاصيل الحادثة

وفي وقت سابق قال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة إن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئًا قام بنقل وتسهيل دخول صحفي (غير مسلم) ومواطن أمريكي إلى العاصمة المقدسة من خلال سلوكه تجاه المسلمين. بطريقة مخالفة صريحة للقواعد التي تحظر الدخول إلى مكة المكرمة. – المكارمة لغير المسلمين حيث ألقي القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

أكمل الإجراءات

أفرجت شرطة مكة المكرمة عن تفاصيل هذه الواقعة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع المواطن المغتصب الذي سهل دخول الصحفي الأمريكي إلى مكة والاستماع إلى أقواله والتحقيق في حقيقة ما حدث وما أشار إليه. النيابة العامة، الأمر الذي أدى إلى إحالة أمر الصحفي الأمريكي أيضًا إلى النيابة.

من يشترك في نقل وتسهيل دخول غير المسلمين أو المخالفين في مواسم الحج والعمرة أو غير ذلك إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يُعرف بأنه شريك في ارتكاب أعمال إجرامية وفقاً لأحكام القانون. المملكة العربية السعودية. الجزيرة العربية، وستكون تحت المسؤولية الجنائية والقانونية.