الدولار الأمريكي يتجاوز 19 جنيها مصريا.. عودة ذكريات التعويم

قفز سعر الدولار الأمريكي فوق العتبة الرسمية البالغة 19 جنيهاً، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك اليوم الأحد، سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للشراء و 19.0084 جنيه للبيع.

يعيد هذا الرقم ذاكرة تعويم الجنيه المصري فِيْ عام 2016، عَنّْدما سجل الدولار أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار لدرجة أن الدولار سجل 19.51 جنيهًا فِيْ 20 ديسمبر 2016.

قبل أيام قليلة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عَنّْ حزمة استثنائية مدتها ستة أشهر ستضيف 100 جنيه مصري (5.30 دولار) لكل بطاقة تموينية لمساعدة محدودي الدخل على مواكبة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفق مليار جنيه (52.99 مليون دولار) شهريًا لمساعدة 9.1 مليون أسرة للإنفاق على السلع الغذائية الأساسية فِيْ إطار برنامج الدعم الذي يشمل الأرز وزيت الطهِيْ والسكر.

وتهدف الحكومة إلَّى تفعيل الحزمة الاستثنائية بنهاية أغسطس.