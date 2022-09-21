الدولار عَنّْد أعلى مستوى فِيْ عقدين مع إعلان بوتين التعبئة وترقب قرار المركزي

يوم الأربعاء، قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى له منذ عقدين، حيث هزت تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب الأسواق قبل رفع حاد محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

وأمر بوتين، الأربعاء، بأول تعبئة للجيش فِيْ بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بـ “الابتزاز النووي”، فإن موسكو سترد بقوة بكل ترسانتها الضخمة.

أعطت هذه الأخبار دفعة قوية لمؤشر الدولار، وهُو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع بأكثر من 0.5٪ إلَّى 110.87 وهُو أعلى مستوى منذ 2002.

وقع عبء البيع بسبب الأخبار على العملات الأوروبية، حيث زادت تعليقات بوتين من المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة تعاني بالفعل من عواقب خفض روسيا لإمدادات الغاز.

وانخفض إلَّى 0.9885 دولار، بالقرب من أدنى مستوى فِيْ عقدين من الزمن سجله فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، وانخفض اليورو آخر مرة 0.6 فِيْ المائة، إلَّى 0.9912 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.4٪، مسجلاً أدنى مستوى جديد له منذ 37 عامًا، عَنّْد 1.1304 دولارات، حتى قبل تصريحات بوتين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 16٪ حتى الآن هذا العام، وهُو فِيْ طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويقول المحللون إن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد يزيد من قوة الدولار.

كَمْا وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلَّى أدنى مستوياتهما منذ سنوات يوم الأربعاء. سجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلَّى 0.5877 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.