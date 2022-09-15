الدولار فِيْ مصر يقفز إلَّى 20.75 جنيه .. ستاندرد تشارترد يتوقع مَوعِد “قرض الصندوق”

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتحرك سعر صرف الدولار فِيْ مصر بشكل تدريجي حتى يرتفع سعر الدولار إلَّى 20.75 جنيه بنهاية عام 2022.

كَمْا توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتوصل الحكومة المصرية إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، حافظ بنك ستاندرد تشارترد على توقعاته عَنّْد 11.6٪ تضخم فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023.

وستبلغ ذروتها عَنّْد 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6٪ فِيْ أغسطس متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب البنك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.34 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”. .

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.31 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي نحو 19.36 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فى مصر فى بنك الإسكندرية حوالى 19.33 جنيه للشراء و 19.39 جنيه للبيع، وسعر الدولار اليوم فى بنك الصائب حوالى 19.29 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للشراء. تخفِيْض السعر.