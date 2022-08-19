الدولار واليورو والروبل.. حرب باردة فِيْ خضم صراع بيانات

خالفت السياسات النقدية فِيْ روسيا خلال الفترة الأخيرة كل التوقعات بانهِيْار الروبل مقابل الدولار واليورو نتيجة العقوبات الأوروبية.

لعبت العقوبات المضادة لروسيا دورًا بارزًا فِيْ تعافِيْ سعر الروبل، خاصة بعد إلزام الدول المستوردة للغاز الروسي بالدفع بالدولار، وحتى إصرار موسكو على سداد مستحقات الديون بالروبل.

فِيْ محاولة لخفض أسعار الدولار واليورو، حدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار فِيْ 19 أغسطس 2022 عَنّْد مستوى 59.957 روبل، أي 79.82 كوبيل أقل من الرقم السابق، و تم تخفِيْض سعر الصرف الرسمي لليورو بمقدار 93.65 كوبيل إلَّى 60.8957 روبل.

وبحسب بيانات موسكو، انخفض سعر صرف الدولار فِيْ تداول العملات فِيْ بورصة موسكو بنسبة 2.6٪ إلَّى 59.2 روبل، وانخفض سعر صرف اليورو عَنّْد مستوى 60 روبل بنسبة 2.8٪.

بيان المركزي الروسي

مساء الجمعة، أصدر البنك المركزي الروسي بيانًا عاجلاً، قال فِيْه إنه اعتبارًا من 12 أغسطس 2022، بلغت الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي 580.6 مليار دولار، بعد أن زادت بنسبة 1.01٪ (أو 5.8 مليار دولار) خلال الدورة. من الاسبوع.

وأوضح التقرير أن حجم الاحتياطيات الدولية فِيْ 12 أغسطس بلغ 580.6 مليار دولار، بعد أن زاد بمقدار 5.8 مليار دولار خلال الأسبوع بتأثير إيجابي من ارتفاع قيمة العملة، واعتباراً من 5 أغسطس 2022، بلغ حجم الاحتياطيات الدولية 574.8 دولاراً. مليار.

الاحتياطيات الدولية، وهِيْ أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا وحكومة الاتحاد الروسي، تتكون من صناديق النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة ومركز احتياطي صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وفِيْ وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفِيْرا نابيولينا، إنه نتيجة للعقوبات الغربية، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

تفاؤل بين الشعب الروسي

تحسنت المشاعر الاقتصادية للشعب الروسي مقارنة بشهر آذار الماضي، وتراجعت نسبة المواطنين المتشائمين بأكثر من النصف، بحسب بيانات استطلاع مؤسسة الرأي العام “FOM” المنشورة أمس الخميس على الموقع الرسمي للمنظمة.

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة المتفائلين فِيْ حزيران (يونيو) 2022 نحو 9٪، مقابل 19٪ فِيْ آذار من العام نفسه، وبلغت نسبة المتفائلين إلَّى حد ما 13٪ فِيْ آذار و 19٪ فِيْ حزيران (يونيو). .

ظلت نسبة المستجيبين ذوي الميول الاقتصادية المحايدة دون تغيير تقريبًا عَنّْد 33٪ مقابل 37٪ على التوالي فِيْ مارس من هذا العام و 17٪ يميلون إلَّى التشاؤم، وفِيْ يونيو انخفضت حصتهم إلَّى 12٪ وانخفض عدد المواطنين المتشائمين بشكل قاطع إلَّى أكثر من النصف – من 29٪ إلَّى 13٪.

وبين المتفائلين، اشتكى 10٪ فقط من العاملين من انخفاض الدخل، ومن بين الذين يميلون إلَّى التفاؤل، كانت هذه النسبة 11٪، وكذلك بين الحياديين (11٪)، وبين الذين يميلون إلَّى التشاؤم – 16٪ “. تنص على. .