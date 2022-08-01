الدولار يتجاوز 19 جنيهًا.. أجواء 2016 تطارد عملة مصر

سجل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، 1 أغسطس / آب، أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من 5 سنوات.

وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 19 جنيها للدولار.

عرض البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل 19.01 جنيهًا، وهُو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر 2016، عَنّْدما وصل الدولار إلَّى 19.30 جنيهًا أقل من شهر بعد قرار تحرير سعر الصرف.

قبل قرار البنك المركزي المصري فِيْ أكتوبر 2016، كانت السوق السوداء هِيْ المحرك الرئيسي لأسعار الدولار فِيْ سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار فِيْ السوق السوداء نحو 18 جنيها، مقابل نحو 8.88 جنيهات فِيْ السوق الرسمية.

بعد ذلك بدأت البنوك العاملة فِيْ مصر فِيْ تحديد سعر الدولار بحرية حتى قفز سعر الدولار فِيْ نهاية عام 2016 إلَّى ما يقرب من 20 جنيهاً مسجلاً زيادة بنسبة 53٪ منذ إطلاق السعر التأشيري فِيْ اليوم الأول من الشهر الجاري. عملية التعويم.

فِيْ مارس 2022، خفضت مصر مرة أخرى قيمة العملة المحلية ؛ حيث فقد الجنيه المصري نحو 17٪ من قيمته أمام الدولار، تجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهاً.

ويرجع ذلك إلَّى ما تسببت به الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وما شهدته دول العالم من زيادات كبيرة فِيْ أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة الصراع.

كَمْا انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بمقدار أربعة مليارات دولار إلَّى 37 مليار دولار. يكفِيْ لتغطية خمسة أشهر من واردات البضائع.

وبالتالي، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للمساعدة فِيْ تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم، على روسيا وأوكرانيا فِيْ 85 بالمئة من إمداداتها. يوم الاثنين، غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بموجب اتفاق تاريخي تم توقيعه فِيْ تركيا.

طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي على شكل قرض جديد للتخفِيْف من تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا على اقتصاد البلاد التي يزيد عدد سكانها عَنّْ 103 ملايين نسمة. بحسب وكالة فرانس برس.

فِيْ نهاية يونيو، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي قد خصص 500 مليون دولار كَمْساعدات لمصر لتعزيز الأمن الغذائي.

كَمْا تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ “دعم فوري بقيمة 100 مليون يورو” لدعم الأمن الغذائي فِيْ مصر.

توقع خبراء السوق استمرار هبوط الجنيه إلَّى مستوى 20.5 جنيه للدولار. منذ التعويم الثاني للجنيه فِيْ مارس الماضي، وصل الجنيه إلَّى مستويات 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح البنك المركزي للعملة بالتحرك أمام الدولار فِيْ مارس الماضي لأول مرة منذ 2016.

تعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. فِيْ المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف فِيْ نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستويات 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، لكن بشكل تدريجي، بالتزامن مع مفاوضات الحكومة المصرية مع النقد الدولي. تمويل.