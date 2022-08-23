الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري.. أول ارتفاع منذ استقالة طارق عامر

أغلق سوق المال المصري تعاملات اليوم، على ارتفاع متفاوت للدولار أمام الجنيه، وهُو الأول منذ استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

سعر الدولار فى مصر

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، فقد ارتفع سعر الدولار – قرشان – ليسجل 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بينما فِيْ البنك التجاري الدولي – الخاص – سجل 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك الإسكندرية 19.14 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع، فِيْما سجل متوسط ​​سعر الصرف فِيْ البنك المركزي المصري 19.11 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار فِيْ مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.

أعلن ديوان الرئاسة المصرية فِيْ 17 أغسطس / آب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته الثانية، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهُورية. .

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بالوكالة.

خلال فترة ولاية عامر، شهدت مصر أزمتين فِيْ العملة فِيْ عامي 2016 و 2022، وتأثرت بوباء كورونا والُغُزو الروسي لأوكرانيا.

كَمْا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من بين أعلى المعدلات فِيْ العالم، وجذب تدفقات أجنبية كبيرة جفت بسرعة فِيْ أوائل هذا العام.

وقال البنك المركزي فِيْ بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار عَنّْ العام المالي 2022-2022 الذي انتهى فِيْ يونيو، بزيادة قدرها 1.6 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق.

تحويلات المصريين بالخارج أحد روافد النقد الأجنبي المهمة فِيْ مصر.

يتوقع خبراء السوق المالية أن يعلن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري عَنّْ تعويم جديد للجنيه فِيْ سبتمبر.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فِيْ بيان صحفِيْ صدر مساء الاثنين 22 أغسطس، إن مصر فِيْ المرحلة الأخيرة من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي، الذي لم يعلن رسميًا عَنّْ حجمه، لكن مصادر قريبة من الموضوع تقول إن قيمته 10 مليارات دولار، فِيْما يؤكد محمد معيط، وزير المالية المصري، ذلك. وتتراوح ما بين 10 و 15 مليار دولار والهدف منها سد عجز الموازنة المصرية ودفع الفاتورة. عبء الدين، بعد أن ارتفع الدين الخارجي لمصر إلَّى 157.8 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 145.5 مليار فِيْ ديسمبر 2022، بنمو 8.1٪، منها 47.1 مليار دولار ديون يجب سدادها خلال عام. .