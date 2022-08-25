الدولار يتراجع عَنّْ أعلى مستوى فِيْ عقدين.. نظرة على سلة العملات

انخفض الدولار الأمريكي يوم الخميس من أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن مقابل سلة من العملات الرئيسية

يأتي ذلك مع انتظار المستثمرين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، تحسبا للمؤشرات الأخيرة المتعلقة بمسار السياسة النقدية.

تفوق الدولار الأسترالي فِيْ الأداء على نظرائه فِيْ الأسواق المتقدمة لأنه يتبع مسار ارتفاع اليوان الصيني.

مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19 فِيْ المائة إلَّى 108.42، لكنه ظل غير بعيد عَنّْ أعلى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2002 عَنّْد 109.29، والتي لامسها منتصف يوليو.

وتراجع الدولار 0.25 بالمئة إلَّى 136.78 ين متراجعا عَنّْ أعلى مستوى فِيْ شهر عَنّْد 137.705 ين.

اليورو يرتفع

وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلَّى 0.99865 دولار بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى فِيْ عشرين عاما عَنّْد 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه 0.2 بالمئة إلَّى 1.1815 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ مارس 2022 يوم الثلاثاء عَنّْد 1.1718 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.59 فِيْ المائة إلَّى 0.69475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له فِيْ أكثر من شهر، وبلغ هذا الأسبوع 0.6856 دولار.

كَمْا ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.35 فِيْ المائة إلَّى 0.6212 دولار، ووصل إلَّى أدنى مستوى فِيْ شهر واحد عَنّْد 0.6157 دولار يوم الاثنين.