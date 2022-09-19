الدولار يتراجع عَنّْ أعلى مستوى له منذ 20 عاما

انخفض الدولار بنحو واحد فِيْ المائة من أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى

يأتي ذلك فِيْ بداية الأسبوع الذي سيشهد عشرات القرارات من البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، يليه بنك اليابان وبنك إنجلترا فِيْ اليوم التالي.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09 فِيْ المائة يوم الجمعة إلَّى 109.66، متماسكاً بعد أسبوعين متقلبين، ووصل إلَّى 110.79 فِيْ 7 سبتمبر للمرة الأولى منذ منتصف عام 2002، وإلَّى 107.67 بعد ستة أيام.

تأثر المستثمرون بالبيانات الاقتصادية التي أشارت فِيْ بعض الأحيان إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة لتقليل الضرر الذي يلحق بالاقتصاد وخطر الركود، فقط لإظهار أن التضخم لا يزال يرتفع بسرعة.

قال المحللون الاستراتيجيون فِيْ بنك الكومنولث الأسترالي فِيْ مذكرة إن التوقعات الاقتصادية السيئة ستبقي اليورو والجنيه الإسترليني والعملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي تحت الضغط.

لم يتغير الدولار قليلاً، مسجلاً 142.905 ين ياباني، واستقر بعد ارتفاعه إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 144.99 فِيْ وقت سابق من هذا الشهر.

استقر الجنيه البريطاني عَنّْد 1.1426 دولار، بعد انخفاضه إلَّى أدنى مستوى فِيْ 37 عامًا عَنّْد 1.1351 دولار يوم الجمعة.

لم يتغير اليورو كثيرًا عَنّْد 1.00075 دولارًا لمواصلة أسبوع من التعزيز بعد التأرجح بين أدنى مستوى له فِيْ 20 عامًا عَنّْد 0.9864 دولار فِيْ السادس من سبتمبر وأعلى مستوى فِيْ شهر تقريبًا عَنّْد 1.0198 دولار قبل أسبوع.