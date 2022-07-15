الدولار يتربع على قمة 20 عاما.. الكل يخشى المخاطرة بعيدا عَنّْ “الأخضر”

استقر سعر الدولار الأمريكي عَنّْد أعلى مستوى له منذ عقدين يوم الجمعة، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من العزوف عَنّْ المخاطرة.

جاءت مرونة الدولار مع توقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

الضغط على العملات

العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر ضعفًا، بما فِيْ ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تعرضت لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية فِيْ الـ 24 ساعة الماضية مما أثر على المعَنّْويات.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، إلَّى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002 متجاوزا 109.

موسم أرباح البنك

جاء ذلك مع بدء موسم أرباح البنوك الأمريكية ببطء، وانخفض النمو فِيْ الصين أكثر من المتوقع فِيْ الربع الثاني وواجهت إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

لا تزال العملة الأمريكية فِيْ طريقها للأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب بعد أن رفع المتداولون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سوف يدخل فِيْ تشديد كبير للسياسة النقدية فِيْ اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة كان ارتفاع. بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.

وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك سانت لويس جيمس بولارد إنهما يفضلان زيادة 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر، على الرغم من أرقام التضخم.

اليورو مستقر

استقر اليورو عَنّْد 1.0026 دولار، بعد انخفاضه عَنّْ نقطة التكافؤ مع الدولار يوم أمس الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلَّى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها.

استقر اليوان الصيني عَنّْد أدنى مستوى فِيْ شهرين مقابل الدولار ويبدو أنه مهِيْأ لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو، بعد بيانات ضعيفة أثارت الشكوك حول تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.