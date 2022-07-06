الدولار يساوي 17.2 ليرة.. العملة التركية تتراجع خوفا من التضخم

تراجعت الليرة التركية مجدداً، الأربعاء، لتواصل خسائرها لليوم السابع، بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية فِيْ البلاد.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار لتسجل 17.2 بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، لتواصل خفض المكاسب التي سجلت يوم الاثنين الماضي عَنّْدما وصلت إلَّى 16.03 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة 23 بالمئة من قيمتها هذا العام، مما زاد من خسارة 44 بالمئة العام الماضي بسبب سلسلة تخفِيْضات البنك المركزي لأسعار الفائدة بتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من ارتفاع التضخم إلَّى ما يقرب من 79 بالمئة فِيْ يونيو حزيران.

قوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة المتمثل فِيْ السيطرة على العجز المزمن فِيْ الحساب الجاري وخلق فائض.

وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.