الدولار يساوي 18.105 ليرة.. العملة أول ضحايا “الفائدة” فِيْ تركيا

استقرت الليرة عَنّْد 18.105 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوياتها بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة

وكشف مؤشر سعر الليرة التركية خلال عام 2022، أن العملة المحلية تراجعت من مستوى 13.3161 فِيْ نهاية تعاملات العام الماضي 2022، إلَّى مستوى 18.105 ليرة للدولار، بانخفاض يقارب 38٪.

تراجعت الليرة التركية لتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الجمعة، بعد أن خفض البنك المركزي التركي فجأة سعر الفائدة، مستفِيْدا من تدفق غير متوقع للأموال الأجنبية مؤخرا، بسبب ارتفاع عائدات الصادرات والسياحة والودائع الدولارية من روساتوم الروسية تنشئ محطة للطاقة النووية، ليواصل أردوغان تجربته فِيْ الاقتصاد غير التقليدي.

رحلة الليرة التركية بين التثبيت والاختزال

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة فِيْ 4 اجتماعات متتالية من سبتمبر إلَّى ديسمبر 2022 بمقدار 500 نقطة أساس (5٪) قبل التوجه لإصلاحه 7 مرات متتالية، كان آخرها الشهر الماضي.

وصف المحللون فِيْ JPMorgan خفض سعر الفائدة بأنه “فرصة مدفوعة بزيادة صافِيْ وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي … على الأرجح بسبب مزيج من عائدات السياحة التي تعوض عجز الحساب الجاري … والودائع بالدولار الأمريكي من روساتوم الروسية لـ مشروع محطة الطاقة النووية.

بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عَنّْد 18.105 مقابل الدولار، أضعف قليلاً من المستوى القياسي عَنّْد إغلاق يوم الخميس عَنّْدما أدى خفض سعر الفائدة إلَّى انخفاض العملة بأكثر من 1٪ إلَّى 18.15، وهُو أضعف مستوى لها منذ 20 ديسمبر.

يشار إلَّى أن سعر الدولار منذ عام 2007 حتى نهاية عام 2008 كان 1.1 ليرة، قبل أن يتولى رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا عام 2014.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلَّى 13٪، قائلاً إنه يحتاج إلَّى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلَّى ما يقرب من 80٪ والاتجاه العالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

ولم تكن هناك مؤشرات على تحسن الأوضاع وتوقع المحللون استمرار انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول.

وأظهرت البيانات أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عَنّْد 14٪ منذ ديسمبر كانون الأول، بعد التخفِيْضات السابقة التي أدت إلَّى أزمة العملة وزاد صافِيْ الاحتياطيات الأجنبية الصافِيْة بمقدار ثلاثة أضعاف منذ أوائل يوليو إلَّى 15.7 مليار دولار.

وقال بعض المحللين إن التأخير مهد الطريق أمام البنك لاتخاذ أحدث خطواته فِيْ مسار السياسة غير التقليدية التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وارتفعت الصادرات بدورها بدعم من معدلات الإقراض المنخفضة المستهدفة. بالإضافة إلَّى التدفقات الأجنبية، فإن موسم السياحة فِيْ تركيا على وشك الوصول إلَّى أرقام ما قبل الوباء. يقول المتعاملون أيضًا إنه تم التوصل إلَّى اتفاق تمويل مع روسيا، لكن لم يصدر أي تعليق من السلطات.

مستقبل الليرة

توقع المشاركون فِيْ مسح حديث لهِيْئة تنظيم الإحصاء فِيْ تركيا أن يصل سعر الليرة التركية إلَّى مستوى قياسي جديد هذا العام، مسجلاً 19.65 ليرة للدولار.

توقع المجيبون أن يصل التضخم فِيْ تركيا بنهاية العام إلَّى 70.6٪ بنهاية العام، بينما يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلَّى 60.4٪.