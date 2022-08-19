الدولار يستعرض قوته أمام اليورو والإسترليني.. بدعم من “الفِيْدرالي”

انخفض اليورو والجنيه الإسترليني إلَّى أدنى مستوى لهما فِيْ شهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة.

جاء هذا التراجع وسط قلق المستثمرين بشأن المزيد من التباطؤ فِيْ النمو الاقتصادي العالمي بعد أن كرر المسؤولون فِيْ البنك المركزي الأمريكي أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ إلَّى 107.69، بعد أن لامس 107.74 فِيْ وقت سابق، وهُو أعلى مستوى له منذ 18 يوليو. ويتجه المؤشر نحو الارتفاع بنسبة 1.9٪ هذا الأسبوع، ليكون أفضل أداء له فِيْ عشرة أسابيع.

استقر اليورو عَنّْد 1.0084 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 15 يوليو. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4٪ إلَّى أدنى مستوى له فِيْ شهر، مسجلاً 1.1882 دولار.

وبالتالي، فإن اليورو فِيْ طريقه لتسجيل انخفاض بنسبة 1.7٪ منذ يوم الجمعة الماضي، وهُو ما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو. أما الجنيه البريطاني، فهُو على وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام، مع توقعات بأن يصل انخفاضه الأسبوعي إلَّى 2٪.

الين الياباني

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلَّى 136.76، وهُو أعلى مستوى منذ 27 يوليو. وانخفض اليوان الصيني إلَّى أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أشهر عَنّْد 6.8150 للدولار فِيْ المعاملات المحلية بعد أن خفض البنك المركزي الصيني بشكل حاد نقطة الوسط وتوقع التجار ارتفاع الأسعار. مزيد من الانخفاض بسبب التباطؤ الاقتصادي.

تراجع البيتكوين

انخفض سعر عملة البيتكوين المشفرة اليوم الجمعة إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 3 أسابيع، على خلفِيْة تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر فِيْ الأسواق العالمية، مع استمرار الزيادة فِيْ أسعار الفائدة الرئيسية فِيْ العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيتكوين هبطت فِيْ التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 8.3٪، لتصل إلَّى أدنى مستوى لها منذ أواخر يوليو. عوّضت أكبر عملة مشفرة فِيْ العالم جزءًا من خسائرها فِيْ وقت لاحق من اليوم، حيث انخفضت بنسبة 6٪ لتصل إلَّى 21990 دولارًا لكل وحدة فِيْ تداول لندن.

فِيْ غضون ساعة واحدة من تداول اليوم، تم تصفِيْة ما يقرب من 220 مليون دولار من العملات المشفرة، مما يشير إلَّى خروج واسع النطاق من هذا السوق. كانت حصة البيتكوين حوالي نصف قيمة هذا المبلغ، وفقًا لبيانات منصة Coinglass المعَنّْية بالعملات المشفرة.

استقرار الليرة التركية

استقرت الليرة التركية أمام الدولار، الجمعة، بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها القياسية فِيْ الجلسة السابقة، حيث صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلَّى 13٪.

بحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة عَنّْد 18.1، دون تغيير تقريبًا عَنّْ إغلاق يوم الخميس عَنّْدما وصلت لفترة وجيزة إلَّى 18.15، وهُو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر، بعد التخفِيْض المفاجئ لسعر الفائدة.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قائلاً إنه يحتاج إلَّى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلَّى ما يقرب من 80٪ والاتجاه العالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.