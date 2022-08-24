الدولار يعاود الصعود وسط ضغوط على اليورو

ارتفع الدولار الأمريكي إلى حد ما اليوم الأربعاء، معوضًا بعض الخسائر الناجمة عن البيانات الأمريكية الضعيفة، بينما استمر اليورو في الانخفاض تحت ضغط المخاوف بشأن أزمة إمدادات الطاقة المحتملة.

ساعدت بعض استطلاعات الرأي حول قطاعي الصناعة والخدمات في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة، على ارتفاع الدولار.

يأتي هذا بعد ارتفاع أدى بالعملة الأمريكية إلى أقوى مستوى لها مقابل اليورو منذ 20 عامًا.

ارتفاع فوري لليورو

وصل اليورو لفترة وجيزة إلى 1 دولار يوم الثلاثاء لكنه تعرض للضغط مرة أخرى عند 0.9950 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، أعلى قليلاً من أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 0.99005 دولار.

فيما يتعلق بحالة اليورو، قال رئيس أبحاث العملات في Monex Europe، سيمون هارفي، إنه من الصعب جدًا على السوق دفع اليورو إلى ما فوق التكافؤ، وعزا ذلك إلى المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في أوروبا وإمكانية تشديد لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في اجتماع جاكسون هول الجمعة المقبل.

العملات المتضررة

في نفس السياق ؛ تعرضت العملات ذات الحساسية الدورية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط بسبب مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.6920 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6199 دولار.

استقر الجنيه فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1718 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 136.48 دولارًا للدولار.