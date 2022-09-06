الدولار يقسو على عملات العالم.. الين لقاع 24 عاما

قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عاما مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة.

ومن بين الأسباب التي تؤثر على أداء الين الياباني أيضًا تشديد السياسة النقدية الأمريكية واتساع الفجوة مع انخفاض أسعار الفائدة فِيْ اليابان.

وانخفض الين إلَّى 140.97 للدولار، وهُو أدنى مستوى منذ 1998، وتم تداوله فِيْ آخر مرة عَنّْد 140.91 للدولار.

وقال جالفِيْن شيا محلل الأسواق الناشئة فِيْ ناتوست ماركتس “بعد أن رأينا كسر 140 … الزخم يميل نحو ضعف الين.”

تراجعت العملة الأمريكية بشكل طفِيْف عَنّْ أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من المخاوف من الركود وأزمة الغاز التي حدت من ارتفاع العملتين.

وارتفع اليورو 0.36 بالمئة إلَّى 0.99605 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى فِيْ عقدين من الزمن عَنّْد 0.9876 دولار يوم الاثنين مع تزايد احتمالات إنفاق الشتاء بدون الغاز الروسي.

أوقفت روسيا إلَّى أجل غير مسمى تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا، وألقت باللوم فِيْ البداية على تسرب النفط فِيْ محطة ضغط، لكنها ربطت التوقف يوم الاثنين بالعقوبات الغربية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.54 بالمئة إلَّى 1.1585 مقابل الدولار بعد أن تراجع إلَّى أدنى مستوى فِيْ عامين ونصف العام عَنّْد 1.1444 دولار يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02٪ إلَّى 109.58 بعد أن ارتفع إلَّى 110.27 يوم الاثنين.