الدولار يقفز أمام الين الياباني.. أعلى مستوى منذ 1998

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه المستمر أمام العملات العالمية، حيث وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا مقابل الين الياباني.

قفز الدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال تداولات الأربعاء، مستفِيْدًا من التناقض بين السياسة النقدية التيسيرية فِيْ اليابان والسياسة المتشددة للاحتياطي الفِيْدرالي، الذي عقد العزم على خفض التضخم إلَّى هدف 2٪.

ارتفع الدولار إلَّى 144.99 ين، وهُو أعلى مستوى منذ أغسطس 1998، واستمر فِيْ الاقتراب من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 147.43 ين فِيْ عام 1998.

تمكنت العملة اليابانية من تقليص خسائرها إلَّى حد ما إلَّى 144.50 ينًا مقابل الدولار.